Розміром з мотоцикл: італійці представили незвичайну компактну електровантажівку (відео)
Minimax Cubo має два посадочні місця та може поставлятися без дверей. На сайті компанії запропоновано безліч різних модифікацій.
Італійський бренд Tazzari EV представив компактну електровантажівку для міських перевезень. Minimax Cubo отримав незвичайний дизайн із панорамним дахом. Подробиці про новинку розповіли на сайті компанії.
Minimax Cubo має два посадочні місця та може поставлятися без дверей. Його компактні розміри дозволяють йому проїхати у найвужчих місцях.
Габарити Tazzari Minimax Cubo:
- Довжина — 3228 мм
- Ширина — 1200 мм
- Висота — 1668 мм
Minimax Cubo може перевозити вантаж вагою 530 кг. Його можна купити із трьома варіантами кузова — закритий фургон, пікап або порожня бортова платформа.
Вантажівка оснащується електромотором з піковою потужністю 15 кВт. Запас ходу найдорожчих версій перевищує 300 км. Максимальна швидкість становить 65 км/год.Важливо
Minimax Cubo в Італії класифікується як важкий квадроцикл. Ним можна керувати у країні з 16 років.
Усередині вантажівки встановлено два крісла. Підтримується безключовий доступ, а як панель приладів виступає 7-дюймовий сенсорний дисплей.
За базовий Minimax Cubo просять від 17400 євро (без урахування батарей). Їх можна придбати окремо від 3590 євро. Як опції можна оснастити вантажівку більш ємною батареєю, кондиціонером, обігрівом лобового скла і камерою заднього виду.
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