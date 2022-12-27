Представлен экстремальный китайский пикап для самых суровых условий (фото)

Новому Great Wall Poer улучшили внедорожные способности. Пикапу увеличили клиренс, установили лебедку, защиту жнища и специальные шины.

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Пикап Great Wall Poer получив новую модификацию для тяжелого бездорожья. Создали ее в знаменитом исландском ателье Arctic Trucks, которое специализируется на внедорожном тюнинге. Об этом сообщается на его официальном сайте.

[ + – ] Клиренс пикапа увеличен до 270 мм

Новый Great Wall Poer AT35 (именно так назвали модель) построили по традиционному рецепту Arctic Trucks. Подобным образом уже доработали Toyota Land Cruiser 300, Mitsubishi Pajero Sport и другие внедорожники.

[ + – ] Автомобиль оснащен 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем

Китайскому пикапу увеличили клиренс с 232 до 270 мм. Угол въезда вырос до 36 градусов, а съезда – до 29. Появились и огромные внедорожные шины размером 315/70 R17: для их установки понадобились еще и расширители колесных арок.

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В добавок, установили лебедку с усилием в 4,3 тонны, подножки и шноркель для преодоления водных преград. Днище получило дополнительную металлическую защиту.

[ + – ] Оснащение включает огромные внедорожные шины

Пикап Great Wall Poer AT35 потяжелел до 2266 кг, однако двигатель остался стандартным – это 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л. с. Зато усилили подвеску и установили амортизаторы для бездорожья. Автомобиль получил 6-ступенчатую механическую КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Ранее Фокус сообщал, что китайский Hummer превратили во внедорожную карету скорой помощи.