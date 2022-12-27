Представлений екстремальний китайський пікап для найсуворіших умов (фото)

Новому Great Wall Poer покращили позашляхові здібності. Пікапу збільшили кліренс, встановили лебідку, захист житла та спеціальні шини.

Related video

Пікап Great Wall Poer отримав нову модифікацію для важкого бездоріжжя. Створили її у знаменитому ісландському ательє Arctic Trucks, яке спеціалізується на позашляховому тюнінгу. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

[ + – ] Кліренс пікапа збільшений до 270 мм.

Новий Great Wall Poer AT35 (саме так назвали модель) побудували за традиційним рецептом Arctic Trucks. Подібним чином вже доопрацювали Toyota Land Cruiser 300, Mitsubishi Pajero Sport та інші позашляховики.

[ + – ] Автомобіль оснащений 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем

Китайський пікап збільшили кліренс з 232 до 270 мм. Кут в'їзду виріс до 36 градусів, а з'їзду – до 29. З'явилися й величезні позашляхові шини розміром 315/70 R17: для їхньої установки знадобилися ще й розширювачі колісних арок.

Важливо

Новий позашляховик Suzuki Jimny розсекретили незадовго до прем'єри (фото)

На додаток, встановили лебідку із зусиллям у 4,3 тонни, підніжки та шноркель для подолання водних перешкод. Днище отримало додатковий металевий захист.

[ + – ] Оснащення включає величезні позашляхові шини

Пікап Great Wall Poer AT35 став важчим до 2266 кг, проте двигун залишився стандартним — це 2,0-літровий турбодизель потужністю 150 к. с. Натомість посилили підвіску та встановили амортизатори для бездоріжжя. Автомобіль отримав 6-ступінчасту механічну КПП та повний привід з понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Раніше Фокус повідомляв, що китайський Hummer перетворили на позашляхову карету швидкої допомоги.