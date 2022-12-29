Представлений бюджетний електрофургон зі змінними батареями та великим запасом ходу (фото)

Golden Dragon оновив свою популярну модель, додавши їй змінні батареї. Це дозволить суттєво скоротити витрати на утримання електрофургону.

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Китайський виробник комерційних електрофургонів Golden Dragon представив нову версію популярної моделі GLE850. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті бренду.

Нова версія GLE850 відрізняється наявністю змінних батарей. За словами компанії, це дозволить брати акумулятори в оренду, а не купувати їх. Це скоротить витрати на утримання автомобіля приблизно на 30–40%.

[ + – ] Фургон GLE850 побудований на базі Toyota HiAce

Фургон GLE850 оснащується електромотором з максимальною потужністю 80 кВт і моментом, що крутить, 270 Нм. Вантажний відсік має корисний об'єм 8,2 м куб. Його довжина становить 3,2 метри, а висота — 1,65 метри. Модель побудована на базі Toyota HiAce покоління H100, яке випускалося з 1989 до 2004 року.

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На зарядку акумуляторів потрібно від півтори до двох годин. За словами виробника, запас ходу сягає від 500 до 600 км.

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