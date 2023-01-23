Убийца Tesla: Geely показали роскошный электрический седан (видео)
Geely представили короткий тизер, который демонстрирует некоторые элементы дизайна будущей новинки. Колесная база модели превысит 2900 мм, а длина составит около 4900 мм.
Geely Auto показала тизер нового электрического седана, который войдет в серию NEV. Модель дебютирует уже в 2023 году. Подробности рассказали на сайте CarNewsChina.
В коротком ролике Geely показали силуэт, а также переднюю оптику нового седана. Он получил спортивный профиль с длинным капотом.
Задние двери электрического седана будут открываться против движения — как у Rolls-Royce. Дверные ручки подсвечиваются светодиодными вставками.
Колесные диски получат необычный дизайн с подсветкой. В центре будут расположены треугольные формы.
По слухам, седан будет иметь длину около 4900 мм. Колесная база модели превысит 2900 мм.Важно
Новый седан будут выпускать под брендом Geely. Он войдет в модельный ряд среднего ценового сегмента.
Модель построят на архитектуре SEA, которая лежит в основе электромобилей Zeekr, Smart, Jidu, Radar, Polestar и Lotus. Цена и характеристики авто остаются неизвестными.
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