Раскрыты новые подробности и характеристики флагманского электромобиля Kia EV9 (фото)

Электрический кроссовер Kia EV9 предложат в 200-сильной заднеприводной и 400-сильной полноприводной версии. Запас хода электрокара составит до 467 км.

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В интернет попала важная информация про новый Kia EV9. Большой семейный электрокроссовер должны презентовать в первом полугодии, а в продажу он поступит в конце нынешнего или начале следующего года. Об этом сообщает американское издание Car and Driver.

В распоряжении журналистов попал прайс-лист на электромобиль Kia EV9 2024. Выяснилось, что семиместный кроссовер будет доступен в заднеприводной и полноприводной версиях, а также с двумя вариантами батареи.

[ + – ] Топовая версия электрокара стартует до сотни за 5,2 с Фото: Kia

Начальный заднеприводной вариант за 56 000 долларов оснащен мотором на 200 л. с. и 340 Н∙м. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 8,5 с и буксировать прицеп весом до 907 кг. Запас хода составляет 354 км со стандартной батареей и 467 км – с увеличенной.

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Полноприводной кроссовер Kia EV9 стоит от 63 000 долларов. Он получил два мотора на 400 л. с. и 515 Н∙м. и стартует до сотни за 6 с. Электрокар доступен исключительно с увеличенной батареей и способен проехать до 418 км без подзарядки. Также можно буксировать 1,5-тонный прицеп.

[ + – ] Запас хода электромобиля составит от 354 до 467 км Фото: Kia

В топовой версии за 73 000 долларов крутящий момент увеличен до 653 Н∙м. Такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,2 с и может тянуть прицеп весом 2 тонны. За доплату в 4800 долларов доступен автопилот.

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