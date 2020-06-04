Hyundai рассказал про обновленный кроссовер Santa Fe

Кроссовер Hyundai Santa Fe прошел модернизацию экстерьера и интерьера. Об этом сообщили в пресс-службе корейской компании.

Продажи обновленного Santa Fe стартуют на европейском рынке уже в сентябре 2020 года. По словам представителей компании, автомобиль получил более широкую комбинированную решетку радиатора, видоизмененные фары головного света с интегрированными Т-образными светодиодными ДХО. Также была изменена форма переднего бампера, который стал ниже, чем у нынешней Santa Fe, и обрамляющего его нижнего молдинга, а боковые воздухозаборники, которые раньше размещались по бокам фар головного света, переместились под них.

Модель также получила более широкие колесные арки, чтобы вместить опциональные 20-дюймовые диски (идут в пакете Luxury), видоизмененные задние фонари, соединенные друг с другом светодиодным рефлектором, и задний бампер новой формы.

Кроме этого, изменения были внесены и в интерьер автомобиля. Среди новшеств следует отметить 12,3-дюймовую цифровая панель приборов с оптимизированной графикой, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, а также центральную консоль с поворотным джойстиком, при помощи которого можно выбрать режим езды (Eco, Comfort, Sport, Smart, и новые - Sand, Snow и Mud).

Автопроизводитель отмечает, что обновленный кроссовер станет первой моделью Hyundai в Европе и мире, которая построена на новой платформе третьего поколения. Кроме привычных бензиновых и дизельных модификаций новый Santa Fe будет доступен в версиях с гибридными силовыми установками серии Smartstream Hybrid и Plug-in Hybrid.

Кроме того, улучшена и безопасность автомобиля. "Благодаря использованию технологии горячей штамповки и интеграции в конструкцию шасси сверхпрочной стальной пластины, кузов автомобиля лучше поглощает энергию удара в случае столкновения, и, в то же время, минимизируется деформация салона", – отмечает корейский автопроизводитель.

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