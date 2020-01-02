В прошлом году украинцы купили 88,5 тысяч новых легковых автомобилей

2020-01-02 17:00:53

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Самой продаваемой маркой легковых автомобилей в 2019 году стала Renault

 

В 2019 году в Украине на учет было поставлено почти 88,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

Рынок новых автомобилей вырос, несмотря на резкий рост импорта подержанных авто и легализации машин на еврономерах.

В частности, в декабре рост был рекордным – на 31%. В течение последнего месяца года было продано 9200 новых легковых авто.

В 2019 году наибольшей популярностью в Украине пользовались автомобили марки Renault: 14 603 авто, что на две трети больше, чем в 2018 году. Самой продаваемой моделью стал KIA Sportage: 6 027 авто, рост за год на 93%.

Топ-10 продаж 2019 года по маркам автомобилей:

  1. Renault – 14603 шт.;
  2. Toyota – 12570 шт.;
  3. KIA – 7586 шт.;
  4. Skoda – 6231 шт.;
  5. Nissan – 5333 шт.;
  6. Hyundai – 5099 шт.;
  7. Volkswagen – 4675 шт.;
  8. Suzuki – 2614 шт.;
  9. Mazda – 2483 шт.
  10. Peugeot – 2366 шт.

Топ-10 продаж 2019 года по моделям:

  1. KIA Sportage – 6027 шт.;
  2. Renault Duster – 5202 шт.;
  3. Renault Logan – 4489 шт.;
  4. Toyota RAV-4 – 4227 шт.;
  5. Renault Sandero – 3246 шт.;
  6. Skoda Octavia – 2852 шт.;
  7. Toyota Land Cruiser Prado – 2671 шт.;
  8. Hyundai Tucson – 2558 шт.;
  9. Nissan Qashqai – 2112 шт.;
  10. Toyota Camry – 1835 шт.

Как ранее сообщал Фокус:

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