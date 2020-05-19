В Великобритании падение составило 97,3%

В апреле продажи новых легковых автомобилей в ЕС упали на 76,3% по сравнению с апрелем 2019 года – такие данные приводит Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Там отмечают, это самое значительное падение за все время ведения статистики. На протяжении всего апреля практически во всех странах ЕС действовали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, что и отразилось на показателях продаж. В марте, когда ограничения были введены еще не везде и не во все дни, падение продаж в годовом измерении составило 55,1%.

В апреле в 27 странах, входящих в ЕС, было продано 270,7 тыс. автомобилей. Продажи упали везде, но самое резкое падение пережили Италия и Испания – 97,6% и 96,5% соответственно. Спад во Франции составил 88,8%. В Германии – 61,1%. В Великобритании, которую уже не включают в данные по ЕС, падение достигло вообще 97,3%.

Среди европейских автопроизводителей больше всего упали продажи у FAC (Fiat) – 87,7%, PSA – 81,2%, Renault – 79%, Daimler – 78,8%, VW – 72,7%.

Напомним, что в январе этого года ACEA ожидала, что подажи новых легковых автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на 2%.

Как ранее сообщал Фокус: