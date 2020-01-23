В 2020 году рынок автомобилей в Евросоюзе ждет первое сокращение за семь лет
2020-01-23 17:56:59
В прошлом году продажи выросли на 1,2%
Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в наступившем году упадут на 2%. Такой прогноз сделали эксперты Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA).
"В то время, когда наша индустрия масштабно наращивает инвестиции в экологически чистые автомобили, автомобильный рынок в целом должен сократиться, причем не только в ЕС, но и во всем мире", – сказал президент ACEA, генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Майкл Мэнли.
Это будет первый спад европейских автомобильных продаж за последние семь лет. Его причину эксперты видят в ужесточении требований в ЕС к уровню вредных выбросов и готовящемся переходе к экологически чистому автомобильному транспорту. В 2019 году европейский автомобильный рынок вырос на 1,2%, было продано 15,3 млн автомобилей. Рост происходил шестой год подряд. При этом в декабре продажи вообще взлетели: рост составил 21,7%.
Что касается пяти основных авторынков ЕС, то в Германии был зафиксирован самый большой рост в прошлом году – 5%, затем следуют Франция (1,9%) и Италия (0,3%). Но спрос упал в Испании (на 4,8%) и Великобритании (2,4%).
Регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе
Пресс-конференция Майкла Мэнли, президента ACEA и исполнительного директора Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Эрика-Марка Уитема, генерального директора ACEA
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году в Украине на учет было поставлено 88,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя 2018 года.
- В августе 2019 года на украинских заводах было собрано 668 автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
- За 8 месяцев 2019 года украинскую регистрацию получили 298,5 тысяч импортных легковых машин, которые были в эксплуатации. Это в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Национальная полиция намерена купить в течение трех лет 822 новых автомобиля.