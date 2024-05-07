Евросоюз применит санкции к "теневому флоту" России, — Bloomberg

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет касаться 11 судов. Ограничения направлены на "теневой флот" страны-агрессора, благодаря которому Москве удается обходить ограничения цены на нефть.

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Страны-члены ЕС собираются одобрить ограничения в отношении четырех топливных танкеров, двух нефтяных танкеров и грузового судна. Всего в этот "пакет" должны войти сразу 11 судов из "теневого флота" РФ. Об этом пишет Bloomberg.

Одним из судов, которое может попасть в "черный список", является танкер Andromeda Star, который в марте потерпел крушение в Балтийском море у берегов Дании, и у которого во время проверки обнаружили недействительную европейскую страховку.

Эти предложения, как отмечается, являются частью усилий Евросоюза, направленных на прекращение способности России с помощью теневого флота обходить ограничения цены на нефть в 60 долларов за баррель. Также ЕС собирается ограничить деятельность судов, привлеченных к транспортировке товаров оборонного сектора.

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Кораблям запретят доступ к европейским портам и якорным зонам, усложнят логистику их эксплуатации, запретив привлекать компании из Европы для предоставления ряда услуг, среди которых страхование, буксировка, погрузка и разгрузка судов, снабжение, смена экипажа и тому подобное.

Кроме того, санкции будут применены и к двум газохранилищам, которые используются в проекте ПАО "Новатэк" по перевалке сжиженного газа на полуострове Камчатка.

Напомним, "теневые" суда, которые транспортируют подсанкционную российскую нефть, регулярно заправляются с танкера, находящегося на якоре вблизи шведского острова Готланд и принадлежащего компании из Латвии.

Также Фокус писал, что российский "Совкомфлот" еще остается достаточно весомым оператором рынка морских перевозок и имеет большое количество танкеров класса "Афрамакс", способных перевозить почти 700 тысяч баррелей нефти. Но после санкций, введенных США, владелец переименовал часть танкеров, пытаясь дистанцироваться от санкционных баз данных.