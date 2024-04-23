Швеция обвинила "теневой флот" РФ в шпионаже: на кораблях были антенны и мачты для радиоразведки

Шведские ВМС отслеживают перемещения связанных с РФ танкеров, которые каждый день через Балтику перевозят сотни тысяч тонн нефтепродуктов. Сообщается, что ряд судов использовались для радиоразведки и перехвата сообщений.

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Россия задействует свой "теневой флот" для шпионажа в Балтийском море. Такое заявление сделала командующая ВМС контр-адмирал Ева Скуг Хаслум, сообщает SVT.

Шведские ВМС отслеживают перемещения связанных с РФ танкеров, которые каждый день через Балтику перевозят сотни тысяч тонн нефтепродуктов. Сообщается, что у шведских военных есть доказательства того, что ряд судов использовались для радиоразведки и перехвата сообщений.

По словам Хаслум, обнаружили антенны и мачты, которые не размещают на рыболовных шхунах.

"Поэтому нам становится ясно: то, что движется в море, иногда преследует другие цели", — отметила она, добавив, что РФ использует различные способы, чтобы обойти санкции, что угрожает безопасности и окружающей среде.

Не исключено, что некоторые корабли, имеющие отношение к РФ, могут участвовать "в гибридных операциях". В частности, заходить в порт Швеции якобы для ремонта, а в действительности же заниматься подрывной деятельностью. Но у властей Швеции, как сообщается, есть план действий.

По информации журналистов, руководство страны готовилось к упомянутым угрозам весь 2024-й год по причине того, что по меньшей мере у одного "теневого" танкера возникли технические проблемы. Танкер находился у острова Готланд, считающегося потенциальной целью Кремля в случае конфликта с НАТО.

В шведском МИД подтвердили, что в ЕС разделяют мнение о том, что российский "теневой флот" — это проблема. На недавней встрече глав оборонных и внешнеполитических ведомств стран Европы в Люксембурге говорили о конкретных шагах.

Прежде Ева Скуг Хаслум призывала к усилению контроля за кораблями в Балтийском море. Положение с безопасностью в Балтике она называла "напряженным и чрезвычайно хрупким".

Напомним, что 9 апреля стало известно о том, что Швеция выпускает на Балтику новый корабль-разведчик HMS Artemis.

Также сообщалось, что СОУ продвинулась в Серебрянском лесу. Командующий НГУ Александр Пивненко отметил, что создана батальонно-тактическая группа, которая не только обороняется, но и возвращает территории.