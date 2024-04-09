Швеция выпускает на Балтику новый корабль-разведчик: что известно о HMS Artemis

Новый корабль пришел на смену 40-летнему HMS Orion, и будет выполнять разведывательные миссии в Балтийском море. Для этого Artemis был оснащен современным оборудованием.

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Военно-морские силы Швеции 3 апреля приняли на вооружение нового корабля радиоэлектронной разведки (SIGINT) HMS Artemis (A202). Ожидается, что в ближайшее время судно начнет свое первое оперативное развертывание на Балтике, сообщили в Naval News.

HMS Artemis представляет собой шаг вперед в развитии военно-морского потенциала Швеции, особенно в области радиоэлектронной разведки. Он был построен в рамках проекта B104 по контракту, подписанному между Saab и Шведским управлением оборонных материалов (FMV) 26 апреля 2017 года. Работы над судном шли с 2018 по 2023 годы, после чего FMV передало Artemis вооруженным силам страны.

Корабль пришел на смену 40-летнему HMS Orion (A 201) и превзошел его практически по всем параметрам. В частности, корабль имеет большее водоизмещение — 3000 тонн против 1400, и длину в 76 метров против 61. Но самое главное отличие в оснащении.

"Это заметно как для экипажа, так и для сотрудников Минобороны, которые сами ведут разведку. Каюты, столовая, тренажерный зал и рабочие помещения на борту отвечают современным стандартам, что немаловажно при длительном нахождении в море", — говорится в материале.

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Artemis оснащен дизель-электрической силовой установкой с четырьмя генераторами мощностью 990 кВт, благодаря которым корабль развивает скорость до 14 узлов (25 км/ч). Для улучшения маневренности имеются два носовых подруливающих устройства.

Что касается разведывательного оборудования, то информация о нем засекречена. Известно лишь то, что на надстройке и мачте корабля были установлены новые антенны электронных систем.

Напомним, шведские военные заказали компании Saab концептуальное исследование по созданию истребителя, который заменит JAS-39 Gripen. Эксперты отметили, что такое решение выглядит странным, поскольку в настоящее время 60 самолетов JAS-39 варианта C/D переоборудуются в версию E/F.