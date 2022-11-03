В Швеции начались морские испытания нового разведывательного корабля HMS Artemis

Военно-морские силы Швеции хотели ввести в эксплуатацию корабль еще в 2020 году, но по факту судно все еще не готово к передаче в армию.

Related video

В Швеции начались испытания нового разведывательного корабля HMS Artemis. Об этом сообщает Defence Brief.

Разведывательное судно начало морские испытания с верфи Saab в Карлскруне перед его доставкой в ВМС Швеции. Проектирование и строительство корабля началось в 2016 году, спуск на море произошел в апреле 2019 года и только сейчас корабль вышел для морские испытания.

Корпус судна был построен в Польше на верфи Nauta, после чего его отправили в Швеция для установки специального оборудования.

Отмечается, что первоначально ВМС Швеции планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году, однако этого не случилось. Поэтому командование было вынуждено продлить сроки эксплуатации корабля HMS Orion, который также предназначен для ведения разведки.

Технические характеристики практически неизвестны. В открытом доступе есть информация только о том, что водоизмещение составляет 2200 тонн, а длина корабля составляет 74 метра.

Напомним, Швеция заявила, что они предоставят Украине современное оружие для защиты от российской агрессии.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут получить 12 САУ Archer от шведской армии.