У Швеції розпочалися морські випробування нового розвідувального корабля HMS Artemis

Військово-морські сили Швеції хотіли ввести в експлуатацію корабель ще в 2020 році, але по факту судно ще не готове до передавання в армію.

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У Швеції розпочалися випробування нового розвідувального корабля HMS Artemis. Про це повідомляє Defence Brief.

Розвідувальне судно розпочало морські випробування з верфі Saab у Карлскруні перед його доставкою у ВМС Швеції. Проєктування і будівництво корабля розпочалося у 2016 році, спуск на море стався у квітні 2019 року і лише зараз корабель вийшов на морські випробування.

Корпус судна був збудований у Польщі на верфі Nauta, після чого його відправили до Швеції для встановлення спеціального обладнання.

Зазначається, що спочатку ВМС Швеції планували ввести в експлуатацію у 2020 році, проте цього не сталося. Тому командування було змушене продовжити термін експлуатації корабля HMS Orion, який також призначений для ведення розвідки.

Технічні характеристики практично невідомі. У відкритому доступі є інформація лише про те, що водотоннажність складає 2 200 тонн, а довжина корабля становить 74 метри.

Нагадаємо, Швеція заявила, що вони нададуть Україні сучасну зброю для захисту від російської агресії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть отримати 12 САУ Archer від шведської армії.