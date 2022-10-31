"Нова оборонна політика": Швеція надасть Україні сучасне озброєння

Ймовірно, Україна може отримати переносні зенітні ракетні комплекси RBS 70 та самохідні артилерійські установки Archer.

Related video

Швеція надасть Україні сучасніше озброєння як свідчення про нову оборонну політику країни. Про це розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю газеті Dagens Nyheter.

Він зазначив, що Стокгольм активніше підтримуватиме Київ у війні з Росією. Йонсон також розповів, що його перша двостороння зустріч була із українським міністром оборони Олексієм Резніковим.

У шведському уряді не уточнюють, яке саме сучасне озброєння отримає Україна, проте речник християнських демократів з питань оборонної політики Мікаель Оскарссон раніше відзначив два види озброєння як найбільш актуальне: переносний зенітний ракетний комплекс RBS 70 та самохідна артилерійська установка Archer.

Пол Йонсон заявив, що новий уряд Швеції висунув три головні пріоритети, пов'язані з вторгненням в Україну. Три спільні політичні декларації прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона — війна в Україні, швидкі інвестиції в оборону Швеції та заявка на вступ до НАТО.

Що відомо про ПЗРК RBS 70 та САУ Archer?

RBS 70 — шведський універсальний переносний зенітно-ракетний комплекс, який призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, — вертольотів і літаків противника.

Archer — повністю автоматизована шведська 155-мм багатоцільова артилерійська самохідна установка. Вона розроблена для осколкової дії на полі бою. Заряджання, укладання та стрілянина здійснюються зсередини броньованої кабіни, забезпечуючи повний захист екіпажу у будь-який час. САУ має дальність стрілянини понад 50 км і забезпечує потужну та швидку вогневу підтримку для кожної операції.

Нагадаємо, 28 жовтня Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн. До нього увійшли боєприпаси для HIMARS, снаряди для високоточної артилерії, озброєння та техніка.

Раніше, 25 жовтня, в американському Міноборони розповіли, що Україна отримала від США більше мільйона артилерійських боєприпасів.