Україна отримала від США понад мільйон артилерійських боєприпасів, — Пентагон

Усі боєприпаси є частиною допомоги на суму 18,2 млрд доларів, виділених для потреб ЗСУ за час перебування при владі адміністрації президента Джо Байдена.

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За час надання Україні військової допомоги США надали для потреб ЗСУ понад 1 млн артилерійських боєприпасів, серед яких штатні снаряди для гаубиць, снаряди підвищеної дальності, а також снаряди для протитанкових систем. Такі дані оприлюднили у Міністерстві оборони США.

Згідно з інформацією Пентагону Україні надали:

903 000 стандартних 155-мм осколково-фугасних гаубичних снарядів M795;

стандартних 155-мм осколково-фугасних гаубичних снарядів M795; 3000 керованих активно-реактивних снарядів збільшеної дальності калібром 155-мм Excalibur M982;

керованих активно-реактивних снарядів збільшеної дальності калібром 155-мм Excalibur M982; 7000 снарядів протитанкової системи мінування RAAMS;

снарядів протитанкової системи мінування RAAMS; 180000 105-мм снарядів для гаубиць.

Загалом кількість боєприпасів становить понад 1,09 мільйона снарядів загальною вагою понад 50 000 тонн.

"Ці боєприпаси є частиною $18,2 млрд допомоги у сфері безпеки, виділених Україні за час перебування при владі адміністрації президента Джо Байдена, зокрема $17,6 млрд виділених нашій країні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого", — повідомили в Пентагоні.

У Міноборони США також зазначили, що Сполучені Штати — не єдина країна, яка постачає Україні гаубиці та боєприпаси. США та їхні союзники вже провели шість засідань Контактної групи з оборони. Повідомляється, що близько 50 країн працюють разом, щоб забезпечити Україну зброєю, гарантуючи достатні постачання для власних потреб з урахуванням можливості розширення війни на території Європи.

Уламково-фугасний снаряд М795

Основною номенклатурною одиницею гаубичних боєприпасів, які надходять із США на озброєння українських артилеристів, є осколково-фугасний боєприпас М795. Цей снаряд є штатним боєприпасом для 155-мм гаубиць М777, які перебувають на озброєнні армії США та ЗСУ.

За інформацією виробника, весь 155-мм снаряд становить приблизно 46 кг. Він має сталевий корпус, який наповнений близько 10 кг тротилу або вибухівкою IMX-101. Снаряд сумісний з усіма поточними та майбутніми буксируваними та самохідними гаубицями калібру 155-мм.

[ + – ] 155 мм снаряд М795

M982 Excalibur

M982 Excalibur — це 155-мм високоточний снаряд, що використовує GPS та інерційні системи для наведення на вказану ціль. Цей боєприпас також має підвищену дальність стрільби.

Для правильного використання снаряд потрібно запрограмувати перед стрільбою. Розрахунок артустановки вводить дані про місцезнаходження цілі в блок наведення зброї, який завантажує їх у снаряд перед пострілом. За даними виробника, кругове імовірне відхилення (імовірний розліт снарядів від цілі) становить 4 метри.

[ + – ] 155 мм високоточний снаряд M982 Excalibur

155-мм снаряди RAAMS

RAAMS – це 155-мм артилерійський снаряд, що містить дев'ять окремих протитанкових мін, що вистрілюються у кінцевій фазі траєкторії польоту снаряда. Ці снаряди можуть використовуватися для швидкого встановлення мінних полів та ускладнення руху ворожої бронетехніки.

[ + – ] 155-мм снаряди RAAMS

Раніше повідомлялося, що США можуть передати Україні зенітно-ракетний комплекс MIM-23 HAWK, щоб посилити українські системи ППО. За даними журналістів Reuters, питання про передачу HAWK розглянуть пізніше цього тижня.