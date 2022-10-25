Украина получила от США более миллиона артиллерийских боеприпасов , — Пентагон

Все боеприпасы являются частью помощи на сумму 18,2 млрд долларов, которые были выделены для нужд ВСУ за время пребывания у власти администрации президента Джо Байдена.

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За время предоставления Украине военной помощи США поставила для нужд ВСУ более 1 млн артиллерийских боеприпасов, среди которых штатные снаряды для гаубиц, снаряды повышенной дальности, а также снаряды для противотанковых систем. Такие данные обнародовали в Министерстве обороны США.

Согласно информации Пентагона в Украину были поставлены:

903 000 стандартных 155-мм осколочно-фугасных гаубичных снарядов M795;

стандартных 155-мм осколочно-фугасных гаубичных снарядов M795; 3 000 управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности калибром 155-мм Excalibur M982;

управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности калибром 155-мм Excalibur M982; 7 000 снарядов противотанковой системы минирования RAAMS;

снарядов противотанковой системы минирования RAAMS; 180 000 105-мм снарядов для гаубиц.

В общей сложности количество боеприпасов составляет более 1,09 миллиона снарядов общим весом более 50 000 тонн.

"Эти боеприпасы являются частью $18,2 млрд помощи в сфере безопасности, выделенных Украине за время пребывания у власти администрации президента Джо Байдена, в том числе $17,6 млрд. выделенных нашей стране с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля", — сообщили в Пентагоне.

В Минобороны США также отметили, что Соединенные Штаты — не единственная страна, поставляющая Украине гаубицы и соответствующие боеприпасы. США и их союзники уже провели шесть заседаний Контактной группы по обороне. Сообщается, что около 50 стран работают вместе, чтобы обеспечить Украину оружием, гарантируя при этом достаточные поставки для собственных нужд с учетом возможности расширения войны на территории Европы.

Осколочно-фугасный снаряд М795

Основной номенклатурной единицей гаубичных боеприпасов, поступающих из США на вооружение украинских артиллеристов, является осколочно-фугасный боеприпас М795. Этот снаряд является штатным боеприпасом для 155-мм гаубиц М777, находящихся на вооружении армии США и ВСУ.

По информации производителя, весь 155-мм снаряда составляет примерно 46 кг. Он имеет стальной корпус, который наполнен около 10 кг тротила или взрывчаткой IMX-101. Снаряд совместим со всеми текущими и будущими буксируемыми и самоходными гаубицами калибра 155-мм.

[ + – ] 155 мм снаряд М795

M982 Excalibur

M982 Excalibur — это 155-мм высокоточный снаряд, использующий GPS и инерциальные системы для наведения на заданную цель. Этот боеприпас также имеет увеличенную дальность стрельбы.

Для правильного использования управляемый снаряд должен быть запрограммирован перед стрельбой. Расчет артустановки вводит данные о местоположении цели в блок наведения орудия, который загружает их в снаряд перед выстрелом. По данным производителя, круговое вероятное отклонение (вероятное разлет снарядов от цели) составляет 4 метра.

[ + – ] 155 мм высокоточный снаряд M982 Excalibur

155-мм снаряды RAAMS

RAAMS — это 155-мм артиллерийский снаряд, содержащий девять отдельных противотанковых мин, выстреливаемых в конечной фазе траектории полета снаряда. Эти снаряды могут быть использованы для быстрой установки минных полей и затруднения движения вражеской бронетехники.

[ + – ] 155-мм снаряды RAAMS

Ранее сообщалось, что США могут передать Украине зенитно-ракетный комплекс MIM-23 HAWK, чтобы усилить украинские системы ПВО. По данным журналистов Reuters, вопрос о передаче HAWK будет рассмотрен позднее на этой неделе.