США могут передать Украине системы ПВО HAWK, — СМИ

Зенитно-ракетные комплексы средней дальности, вероятно, будут сняты со складов для передачи Украине, однако сначала Киев получит ракеты к этим системам.

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США могут передать Украине зенитно-ракетный комплекс MIM-23 HAWK со своих складов для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Один из собеседников журналистов указал, что Соединенные Штаты скорее всего первоначально отправят в Украину ракеты-перехватчики для системы HAWK в Украину, поскольку неизвестно, достаточно ли американских пусковых установок находится в хорошем состоянии, ведь ЗРК хранились на складах десятилетиями. Вопрос о передаче HAWK будет рассмотрен позднее на этой неделе.

По данным одного из американских чиновников, пакет военной помощи, в который войдут HAWK, будет примерно вдвое меньше последних пакетов на сумму около 700 млн долларов.

Агентство отметило, что система HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT производства компании Raytheon Technologies, использование которой пока не рассматривается Украиной, сообщили изданию официальные лица США.

По данным портала "Милитарный", зенитно-ракетный комплекс средней дальности был принят на вооружение в США в 1960 году и с тех пор прошел несколько программ модернизации. Система разрабатывалась для уничтожения самолетов, позже ее доработали для перехвата ракет. Первые варианты системы поражали воздушные цели на расстоянии 25 км и на высоте 14 км. После модернизации дальность перехвата целей возросла до 40 км при высоте 18 км.

Основной огневой единицей комплекса является зенитная батарея, которая обычно состоит из двух огневых взводов, имеющих по три пусковых установки каждый. На каждой мобильной пусковой установке размещается по 3 зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Напомним, недавно стало известно, что Испания передаст Украине четыре пусковые установки системы противовоздушной обороны HAWK.

Также мы писали, что, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Германия поставит Украине еще три новейших зенитно-ракетных комплекса IRIS-T вдобавок к установке, которая уже используется для противовоздушной обороны