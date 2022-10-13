Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk, – генсек НАТО

По словам Йенса Столтенберга, Киев также получит артиллерию, бронетехнику и сотни устройств для глушения беспилотников. На заявление главы Альянса отреагировал глава ОП Андрей Ермак.

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Испания передаст Украине четыре пусковые установки системы противовоздушной обороны Hawk. Об этом сегодня на пресс-конференции в Брюсселе после заседания министров обороны Североатлантического Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую сегодняшнее заявление Испании о предоставлении четырех пусковых установок Hawk для усиления ПВО Украины, в дополнение к тому, что союзники предоставили в течение последних дней. Спасибо союзникам за весомый вклад, и призываю и в дальнейшем усиливать поддержку", –– прокомментировал глава Альянса.

По его словам, союзники также готовы передать Украине сто систем для глушения беспилотников (drone jamming system). Это призвано помочь бороться с участившимися атаками России с помощью дронов, в том числе иранского производства.

Кроме этого, ВСУ получат от партнеров артиллерию и бронетехнику.

Столтенберг напомнил, что союзники уже передают в Украину топливо, зимнюю амуницию и медпрепараты.

На заявление главы НАТО уже отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он поблагодарил Альянс за военную поддержку страны.

"Средства борьбы с дронами, бронетехника, артиллерия, системы ПВО. Благодарю генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за позитивные новости о вооружении для Украины от стран Альянса", –– в частности, написал Ермак.

Напомним, Евросоюз увеличит военную помощь Украине до €3 млрд. По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, 17 октября он поднимет вопрос об учреждении военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии.

Также Боррель сегодня заявил, что армия РФ будут полностью уничтожена, если Путин применит ядерное оружие.