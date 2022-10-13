Іспанія передасть Україні чотири системи ППО Hawk, – генсек НАТО

За словами Єнса Столтенберга, Київ також отримає артилерію, бронетехніку та сотні пристроїв для глушіння безпілотників. На заяву глави Альянсу відреагував голова ВП Андрій Єрмак.

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Іспанія передасть Україні чотири пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk. Про це сьогодні на пресконференції у Брюсселі після засідання міністрів оборони Північноатлантичного Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я вітаю сьогоднішню заяву Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення ППО України, на додаток до того, що союзники надали протягом останніх днів. Дякую союзникам за вагомий внесок, і закликаю і надалі посилювати підтримку", — прокоментував глава Альянсу. .

З його слів, союзники також готові передати Україні сто систем для глушіння безпілотників (drone jamming system). Це покликане допомогти у боротьбі з атаками Росії, що почастішали, за допомогою дронів, у тому числі іранського виробництва.

Також, ЗСУ отримають від партнерів артилерію та бронетехніку.

Столтенберг нагадав, що союзники вже передають в Україну паливо, зимову амуніцію та медпрепарати.

На заяву глави НАТО вже відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він подякував Альянсу за військову підтримку країни.

"Засоби боротьби з дронами, бронетехніка, артилерія, системи ППО. Дякую генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за позитивні новини про озброєння для України від країн Альянсу", – зокрема, написав Єрмак.

Нагадаємо, Євросоюз збільшить військову допомогу Україні до €3 млрд. За словами представника ЄС Жозепа Борреля, 17 жовтня він порушить питання про започаткування військової тренувальної місії для підтримки української армії.

Також Боррель сьогодні заявив, що армія РФ буде повністю знищена, якщо Путін застосує ядерну зброю.