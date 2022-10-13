Армію РФ буде повністю знищено, якщо Путін застосує ядерну зброю, — Боррель

За словами представника ЄС Жозепа Борреля, це буде не ядерна, а досить потужна відповідь. У РФ мають розуміти, що ті, хто підтримує Україну, також не блефують.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель попередив Кремль, що будь-який ядерний удар в Україні спричинить потужну військову відповідь. Не ядерна, але такої сили, якої буде достатньо для повного знищення російської армії. Про це повідомляється на сайті Євросоюзу.

На відкритті пілотної програми Європейської дипломатичної академії у бельгійському Брюгге Боррель сказав, що існує ядерна загроза і нагадав про слова Путіна, що той не блефує.

За його словами, союзники України не дадуть відповіді на ядерний удар також застосуванням ядерної зброї, проте це буде військова відповідь достатньої сили.

"Потрібно чітко розуміти, що люди, які підтримують Україну, Європейський союз, США і НАТО теж не блефують. За будь-яким ядерним ударом в Україні буде відповідь, не ядерна, але така військова сила, яка повністю знищить російську армію. Путіну не варто блефувати", — Сказав Боррель.

"Зараз дуже серйозний момент в історії, і нам потрібно продемонструвати єдність, силу та рішучість. Повну рішучість", — пояснив він.

Нагадаємо, що американський військовий експерт розповів, чому Путін не застосує ядерну зброю в Україні. За словами Бена Ходжеса, колишнього командувача американських військ у Європі, кремлівським чиновникам доведеться "відтягнути президента РФ від червоної кнопки", якщо вони розраховують на життя після Путіна і повернення до нормальності.

Раніше Фокус повідомляв, що путінська еліта готує держпереворот, щоб запобігти ядерній війні. Журналісти пишуть, що якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, від високопоставлених представників Кремля, зважаючи на все, варто очікувати заколоту.