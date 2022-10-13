Армия РФ будут полностью уничтожена, если Путин применит ядерное оружие, — Боррель

По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, это будет не ядерный, но достаточно мощный ответ. В РФ должны понимать, что те, кто поддерживает Украину, тоже не блефуют.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил Кремль, что любой ядерный удар в Украине повлечет за собой мощный военный ответ. Не ядерный, но такой силы, которой будет достаточно для полного уничтожения российской армии. Об этом сообщается на сайте Евросоюза.

На открытии пилотной программы Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге Боррель сказал, что существует ядерная угроза и напомнил о словах Путина о том, что тот не блефует.

По его словам, союзники Украины не ответят на ядерный удар также применением ядерного оружия, но тем не менее это будет военный ответ достаточной силы.

"Нужно четко понимать, что люди, поддерживающие Украину, Европейский союз, США и НАТО тоже не блефуют. За любым ядерным ударом в Украине последует ответ, не ядерный, но такой военной силы, которая полностью уничтожит российскую армию. Путину не стоит блефовать", — сказал Боррель.

"Сейчас очень серьезный момент в истории, и нам нужно продемонстрировать единство, силу и решимость. Полную решимость", — пояснил он.

Напомним, что американский военный эксперт рассказал, почему Путин не применит ядерное оружие в Украине. По словам Бена Ходжеса, бывшего командующего американскими войсками в Европе, кремлевским чиновникам придется "оттащить президента РФ от красной кнопки", если они рассчитывают на жизнь после Путина и возвращение к нормальности.

Ранее Фокус сообщал, что путинская элита готовит госпереворот, чтобы предотвратить ядерную войну. Журналисты пишут, что если Путин решит применить ядерное оружие, от высокопоставленных представителей Кремля, судя по всему, стоит ожидать мятежа.