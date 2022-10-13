Євросоюз збільшить військову допомогу Україні до €3 млрд, – Боррель

Також представник ЄС Жозеп Боррель у понеділок, 17 жовтня, обговорить питання щодо започаткування військової тренувальної місії для підтримки української армії.

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Уже наступного тижня Україна отримає від ЄС новий транш допомоги у розмірі понад три мільярди євро. Про це заявив представник ЄС Жозеп Боррель 13 жовтня у Брюсселі.

"Ця сума досягне понад 3 млрд євро за рахунок ресурсів Європейського фонду миру", — сказав він, коментуючи новий транш для України.

За його словами, це буде фінансова та матеріальна допомога для Збройних сил України.

Крім того, головний європейський дипломат заявив про те, що вже в понеділок, 17 жовтня, у Люксембурзі порушить питання про започаткування військової тренувальної місії для підтримки української армії.

"Ми повинні залишатися рішучими в наданні підтримки для України настільки, скільки необхідно, і так довго, як це буде необхідно", — наголосив Боррель.

Раніше Фокус писав про те, що Україна отримає новий пакет допомоги від США. Глава держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що виділені 457 млн доларів підуть на безпеку мирних українців під час війни з РФ.

На початку вересня стало відомо, що Штати виділили Україні 675 млн доларів військової допомоги та 2,2 млрд доларів довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн. Тоді Блінкен запевнив, що Збройні сили України отримають додаткову зброю із запасів Пентагону.

Також ми інформували своїх читачів про те, що МВФ готовий виділити Україні додаткові $1,3 мільярди. Нове фінансування від МВФ — антикризова допомога країнам, які страждають на суттєвий дефіцит платіжного балансу, викликаний глобальною продовольчою кризою.