Україна отримає новий пакет допомоги від США: на що підуть гроші

Глава держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що виділені 457 млн доларів підуть на гарантування безпеки мирних українців під час війни з РФ.

Related video

Уряд Сполучених Штатів Америки готовий виділити додаткові 457,5 млн доларів для того, щоб силові структури України могли гарантувати безпеку цивільному населенню країни. Про це написав глава американського Держдепартаменту Ентоні Блінкен на своїй офіційній сторінці у твітері.

За словами Блінкена, головною метою уряду США залишається підтримка вільної та незалежної України, дотримання прав людини та побудова сталого економічного майбутнього.

Тому Держдепартамент надає додаткову суму для підтримки правоохоронних органів в Україні та кримінального правосуддя.

Це — далеко не перший грошовий транш, який за сім місяців повномасштабної російсько-української війни США виділили на підтримку України.

На початку вересня стало відомо, що Штати виділили Україні 675 млн доларів військової допомоги та 2,2 млрд доларів довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн. Тоді Блінкен запевнив, що Збройні сили України отримають додаткову зброю із запасів Пентагону.

Нагадаємо, у Пентагоні готують плани середньострокової і довгострокової підтримки ЗСУ. Якщо Байден схвалить цю програму, США матимуть змогу укладати багаторічні контракти на постачання зброї Україні.

Фокус також писав, що Україна отримає від МВФ 1,4 млрд доларів. Київ зможе отримати транш менш ніж через місяць. Гроші підуть на підтримку економіки за умов війни. У фонді переговори з президентом України оцінили як "прекрасні".