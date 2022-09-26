Украина получит новый пакет помощи от США: на что пойдут деньги

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что выделенные 457 млн долларов пойдут на обеспечение безопасности мирных украинцев во время войны с РФ.

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Правительство Соединенных Штатов Америки готово выделить дополнительные 457,5 млн долларов для того, чтоб силовые структуры Украины могли обеспечить безопасность гражданскому населению страны. Об этом написал глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен на своей официальной странице в Твиттере.

По словам Блинкена, главной целью правительства США остается поддержка свободной и независимой Украины, соблюдение прав человека и построение устойчивого экономического будущего.

Поэтому Госдепартамент выделяет дополнительную сумму для поддержки правоохранительных органов в Украине и уголовного правосудия.

Это — далеко не первый денежный транш, который за семь месяцев полномасштабной российско-украинской войны США выделили в поддержку Украины.

В начале сентября стало известно, что Штаты выделили Украине 675 млн долларов военной помощи и 2,2 млрд долларов долгосрочных инвестиций в оборону Украины и 18 соседних стран. Тогда Блинкен заверил, что Вооруженные силы Украины получат дополнительное оружие из запасов Пентагона.

Напомним, в Пентагоне готовят планы среднесрочной и долгосрочной поддержки ВСУ. Если Байден одобрит эту программу, США смогут заключать многолетние контракты на поставки оружия Украине.

Фокус также писал, что Украина получит от МВФ 1,4 млрд долларов. Киев сможет получить транш менее, чем через месяц. Деньги пойдут на поддержку экономики в условиях войны. В фонде переговоры с президентом Украины оценили как "прекрасные".