Украина получит от МВФ 1,4 млрд долларов: Зеленский провел переговоры с директором фонда

Киев сможет получить транш менее, чем через месяц. Деньги пойдут на поддержку экономики в условиях войны. В фонде переговоры с президентом Украины оценили как "прекрасные".

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Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 1,4 млрд долларов в виде поддержки экономики в условиях полномасштабной войны против РФ. Об этом во вторник, 13 сентября, в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства в ходе телефонного разговора поблагодарил директора-распорядителя организации Кристалину Георгиеву за финансирование украинской экономики. Также стороны обсудили будущие усилия по укреплению стабильности финансового сектора Украины, говорится в публикации.

В свою очередь руководитель МВФ назвала переговоры с украинским лидером "прекрасными", уточнив, что в ходе них удалось обсудить пути дальнейшей поддержки Украины фондом. Также Зеленский и Георгиева согласились изучить способы наращивания финансового и политического участия в Украине "с использованием всех доступных инструментов", добавила глава фонда.

Тем временем заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован выразил уверенность, что деньги от МВФ Украина получит ранее, чем через месяц.

Напомним, председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко в июле заявил, что Киев рассчитывает получить от МВФ в этом году около 20 млрд долларов кредитных средств.

В апреле президент Украины заявлял, что государство на фоне продолжающейся полномасштабной войны против России нуждается в 7 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно.