Украина до конца года может получить до $20 млрд кредита от МВФ, — глава Нацбанка

Полученные от фонда средства Украина планирует направить на решение проблем на валютом рынке и стабилизацию курса.

Украина рассчитывает получить кредит МВФ на $15-20 млрд до конца года. Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью Reuters.

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По словам Шевченко, о новой кредитной линии для Украины он надеется договориться с Банком Англии в течение нескольких недель.

"МВФ всегда выступал партнером Украины во время войны. Я надеюсь начать программу в этом году", — сказал он.

По словам главы НБУ, Украина уже направила свой запрос в МВФ и сейчас ведет консультации с фондом по поводу нового финансирования, которое, как он надеется, обеспечит до$20 млрд кредита в течение двух или трех лет.

Глава Нацбанка уточнил, что деньги, полученные от Международного валютного фонда, Украина потратит на меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это должно помочь снять ограничения на валютном рынке и стабилизировать курс.

Напомним, ранее Нацбанк и Минфин призвали МВФ выделить Украине финансирование по программе экстренной поддержки. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко обратились в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой инициировать выделение Украине дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов — инструмента быстрого финансирования, Rapid Financing Instrument, RFI.

Фокус писал также о том, нужны ли Украине миллиардные кредиты МВФ во время войны. Эксперты отмечают, что для Украины наиболее важна помощь на безвозвратной основе, иначе долговое бремя может вскоре стать непосильной ношей для страны.