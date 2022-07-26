Україна до кінця року може отримати до $20 млрд кредиту від МВФ, — голова Нацбанку

Отримані від фонду кошти Україна планує направити на вирішення проблем на валютному ринку та стабілізацію курсу.

Україна розраховує отримати кредит МВФ на $15-20 млрд. до кінця року. Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко у інтерв'ю Reuters.

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За словами Шевченка, про нову кредитну лінію для України він сподівається домовитися з Банком Англії протягом кількох тижнів.

"МВФ завжди виступав партнером України під час війни. Я сподіваюся розпочати програму цього року", — сказав він.

За словами голови НБУ, Україна вже направила свій запит до МВФ і зараз веде консультації з фондом щодо нового фінансування, яке, як він сподівається, забезпечить до 20 млрд доларів кредиту протягом двох або трьох років.

Глава Нацбанку уточнив, що гроші, одержані від Міжнародного валютного фонду, Україна витратить на заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це має допомогти зняти обмеження на валютному ринку та стабілізувати курс.

Нагадаємо, раніше Нацбанк та Мінфін закликали МВФ виділити Україні фінансування за програмою екстреної підтримки. Глава Нацбанку Кирило Шевченко та міністр фінансів Сергій Марченко звернулися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) із проханням ініціювати виділення Україні додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів — інструменту швидкого фінансування, Rapid Financing Instrument, RFI.

Фокус писав також про те, чи потрібні Україні мільярдні кредити МВФ під час війни. Експерти зазначають, що для України найбільш важливою є допомога на безповоротній основі, інакше борговий тягар може незабаром стати непосильною ношею для країни.