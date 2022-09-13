Україна отримає від МВФ 1,4 млрд доларів: Зеленський провів переговори з директором фонду

Київ зможе отримати транш менш ніж через місяць. Гроші підуть на підтримку економіки за умов війни. У фонді переговори з президентом України оцінили як "прекрасні".

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні 1,4 млрд доларів у вигляді підтримки економіки в умовах повномасштабної війни проти РФ. Про це у вівторок, 13 вересня, у своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави під час телефонної розмови подякував директорці-розпорядниці організації Крісталіні Георгієвій за фінансування української економіки. Також сторони обговорили майбутні зусилля щодо зміцнення стабільності фінансового сектору України, йдеться в публікації.

Зі свого боку, керівниця МВФ назвала переговори з українським лідером "прекрасними", уточнивши, що в ході них вдалося обговорити шляхи подальшої підтримки України фондом. Також Зеленський і Георгієва погодилися вивчити способи нарощування фінансової та політичної участі в Україні "з використанням усіх доступних інструментів", додала глава фонду.

Водночас заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован висловив упевненість, що гроші від МВФ Україна отримає раніше, ніж за місяць.

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко в липні заявив, що Київ розраховує отримати від МВФ цього року близько 20 млрд доларів кредитних коштів.

У квітні президент України заявляв, що держава на тлі повномасштабної війни проти Росії, що триває, потребує 7 млрд доларів фінансової допомоги щомісяця.