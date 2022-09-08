Інвестиції в $1 млрд: Блінкен виділив Україні додатковий пакет військової допомоги

Військова допомога США включає 675 млн доларів та довгострокові вкладення в оборону України. Пентагон також відправить ЗСУ гаубиці, боєприпаси до артилерії та автомобілі Humvees.

Сполучені Штати виділили Україні 675 млн доларів військової допомоги. Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Розпорядився виділити 675 млн доларів військової допомоги Україні та 2,2 млрд доларів довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн", — зазначив він.

Збройні Сили України отримають додаткову зброю із запасів Пентагону, уточнив Блінкен.

"Голос Америки" повідомляє, що Україна з 2,2 млрд отримає приблизно 1 млрд доларів. Решту грошей розподілять між Албанією, Боснією та Герцеговиною, Болгарією, Хорватією, Чехією, Естонією, Грузією, Грецією, Косово, Латвією, Литвою, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною та Словенією.

За інформацією радіостанції, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським держсекретар сказав, що президент США Джо Байден делегував йому повноваження на оголошення 20-го траншу озброєнь та обладнання для України із запасів Пентагону.

Військова допомога від США — яку зброю отримають ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками п'ятої зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині зазначив, що американський транш передбачає постачання гаубиць, боєприпасів до артилерії, автомобілі Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та інше обладнання.

Так весь обсяг американської військової допомоги, яку отримала Україна від адміністрації Байдена, оцінюється приблизно в 15,2 млрд доларів.

[ + – ] Блінкен зустрівся з дітьми, які постраждали від російських бомбардувань

Військову допомогу США дають разом із союзниками із понад 50 країн, щоб підтримати оборону України, додав Блінкен.

"Дані можливості, що надаються, розраховані на те, щоб забезпечити максимальну ефективність на полі бою", — резюмував він.

Другий приїзд Блінкена до Києва

Варто наголосити, що Блінкен вдруге приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення Росії. Його незапланований візит припав на момент прогресу Збройних Сил України щодо повернення захоплених територій на півдні та в Харківській області.

Блінкен зустрівся з його українським колегою Дмитром Кулебою, поговорив із київськими дипломатами та відвідав дитячу лікарню, де побачив дітей, які постраждали від бомбардувань російських окупантів.

Фокус вже писав, що Блінкен у вестибюлі лікарні зустрівся із псом "Патроном". Собака допоміг знайти понад 200 російських мін.

Нагадаємо, що 8 вересня відбулася 5-та зустріч міністрів оборони майже 40 країн на базі "Рамштайн" у Німеччині. Під час події глава Міноборони Норвегії Бйорн Аріль Грам заявив про передачу ЗСУ 160 ракет Hellfire.

У Пентагоні готують плани середньострокової та довгострокової підтримки ЗСУ. Якщо Байден схвалить цю програму, США матимуть змогу укладати багаторічні контракти на постачання зброї Україні.