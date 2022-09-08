Для наземних і морських цілей: Норвегія передасть Україні 160 ракет Hellfire

За словами міністра оборони Бйорна Аріля Грама, спочатку ракети закупили для сил берегової охорони Норвегії. Інструктори вже навчили українських військових використання озброєння.

Осло передасть Збройним Силам України 160 ракет Hellfire. Про це під час сьогоднішньої зустрічі на базі "Рамштайн" у Німеччині заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, повідомляють на сайті уряду країни.

Разом із ракетами Норвегія передасть пускові установки до них і блоки наведення.

Україна також отримає пристрої нічного бачення із запасів збройних сил країни, уточнив Грам.

За його словами, Норвегія спочатку закупила ракети для берегової охорони країни.

"Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як по наземних, так і по морських цілях. Ця зброя, яку запросила Україна, і вона стане в нагоді їм у боротьбі з російськими силами вторгнення", — прокоментував міністр оборони.

Збройні сили Норвегії перевірили стан ракет перед відправкою. Українські військові також пройшли навчання, як використовувати таке озброєння.

Грам зазначив, що в майбутньому Норвегія передаватиме менше озброєння з власних запасів Збройних сил країни.

"Досі ми та наші союзники передавали військові системи й техніку з власних запасів. У майбутньому нам доведеться тісно співпрацювати з оборонно-промисловим комплексом, щоб забезпечити необхідні постачання військової техніки в Україну", — розповів голова оборонного відомства Норвегії.

За його словами, це дасть змогу забезпечити Україну більш сучасним і ефективним обладнанням.

Ракети Нellfire: як застосовуються

AGM-114 Нellfire (у перекладі "пекельний вогонь") — американська керована протитанкова ракета класу "повітря — земля". Спрямовується на мету променем лазера або іншими системами.

Ракети застосовуються проти об'єктів із сильним панцирним захистом, а саме — вертольотів, літаків, безпілотних апаратів і наземних транспортних засобів.

Дальність ураження базової моделі ракети — 8 км.

Нагадаємо, міністри оборони близько 40 країн уп'яте зустрілися у форматі "Рамштайн" для обговорення та координації подальшої військової допомоги Україні, яка бореться проти російської агресії. Також на зустрічі вирішується організаційне питання щодо американського ленд-лізу.

Раніше Фокус розповідав, що Пентагон готується до довгострокової підтримки ЗСУ. Міноборони США укладатиме багаторічні контракти на постачання зброї та займеться якісною підготовкою українських військових. План передбачає мільярди доларів воєнної допомоги.