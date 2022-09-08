Для наземных и морских целей: Норвегия передаст Украине 160 ракет Hellfire

По словам министра обороны Бьорна Арилда Грама, изначально ракеты закупили для сил береговой охраны Норвегии. Инструкторы уже обучили украинских военных использовать вооружение.

Осло передаст Вооруженным силам Украины 160 ракет Hellfire. Об этом во время сегодняшней встрече на базе "Рамштайн" в Германии заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам, сообщается на сайте правительства страны.

Вместе с ракетами Норвегия передаст пусковые установки к ним и блоки наведения.

Украина также получит приборы ночного видения из запасов вооруженных сил страны, уточнил Грам.

По его словам, Норвегия изначально закупила ракеты для сил береговой охраны страны.

"Ракета простая в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям. Это оружие, которое запросила Украина, и оно пригодится им в борьбе с российскими силами вторжения", – прокомментировал министр обороны.

Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед отправкой. Украинские военные также прошли обучение, как использовать такое вооружение.

Грам отметил, что в будущем Норвегия будет передавать меньше вооружения из собственных запасов Вооруженных сил страны.

"До сих пор мы и наши союзники передавали военные системы и технику из собственных запасов. В будущем нам придется тесно сотрудничать с оборонно-промышленным комплексом, чтобы обеспечить необходимые поставки военной техники в Украину", – рассказал глава оборонного ведомства Норвегии.

По его словам, это даст возможность обеспечить Украину более современным и эффективным оборудованием.

Ракеты Нellfire: как применяются

AGM-114 Нellfire (в переводе "адский огонь") – американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух – земля". Направляется на цель лучом лазера или другими системами.

Ракеты применяются против объектов с сильной панцирной защитой, а именно – вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов и наземных транспортных средств.

Дальность поражения базовой модели ракеты – 8 км.

Напомним, министры обороны около 40 стран в пятый раз встретились в формате "Рамштайн" для обсуждения и координации дальнейшей военной помощи Украине, борющейся против российской агрессии. Также на встрече решается организационный вопрос касательно американского ленд-лиза.

Ранее Фокус рассказывал, что Пентагон готовится к долгосрочной поддержке ВСУ. Минобороны США будет заключать многолетние контракты на поставки оружия и займется качественной подготовкой украинских военных. План предусматривает миллиарды долларов военной помощи.