Оружие для сдерживания России или для победы. Что могут выделить Украине в Рамштайне

На повестке дня пятой по счету встречи в формате "Рамштайн", утверждают эксперты, будут истребители, танки, ракеты ATACMS для HIMARS. Также будет решаться организационный вопрос касательно американского ленд-лиза.

Истребители, танки, ракеты ATACMS для HIMARS и другое дальнобойное вооружение – на повестке дня пятой по счету встречи в формате "Рамштайн". На одноименной американской военной базе в Германии лично соберутся министры обороны нескольких десятков стран НАТО и дружественных государств.

Встреча назначена на 8 сентября. Предыдущая состоялась в онлайн формате 20 июля. На ней, как и на трех подобных ранее договорились выделить Украине противокорабельные ракеты и реактивную артиллерию. На нынешнюю встречу Украина возлагает особые надежды – международные партнеры могут выделить новое оружие, которое Вооруженные силы Украины еще не получали, и оно может помочь переломить ход войны.

Какое оружие нужно Украине

О том, что есть в списке-запросе, подготовленном Украиной накануне Рамштайна, говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Речь идет о системах противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотниках разных конфигураций. "Ключевым, паритетным и существенным направлением, самым главным оружием, которое нужно Украине, являются системы MLRS с большой дальностью ударов. Нам нужны не только HIMARS, но и другие системы, способные "бить" на расстояние более 80 километров", – сказал он.

Эксперты уточняют: не только о HIMARS должна идти речь, но и о тактических баллистических ракетах класса земля-земля ATACMS. Они бьют на 300 километров. А также словацких МиГ-29 и танках Т-72, ПВО, в том числе С-300.

Алексей Копытько, советник министра обороны Украины уверен, что результаты встречи будут более чем позитивные для Украины, потому что Украина не просто пишет запросы, а и объясняет партнерам, в первую очередь, министрам обороны европейских стран, что именно необходимо Украине.

"Каждое из этих телодвижений сопровождается целым комплексом мероприятий, – говорит он. – До и после. Это процесс. Если вы посмотрите в ленты до 30 августа, то зафиксируете: главной публичной темой относительно Украины ЕС выдвигал создание особой миссии Евросоюза с акцентом на тренинги для наших воинов. На этот счет было несколько заявлений, даже была озвучена конкретика – чему нас собирались тренировать. По итогам встречи прозвучали другие заявления главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Который подчеркнул, что министр обороны Украины ознакомил министров обороны и Еврокомиссию с потребностями Украины и теперь у них есть приоритезация на короткую, среднюю и длинную перспективу. Изначальное видение ЕС было скорректировано. Сейчас мы посмотрим, как оно превратится в реальные действия".

Что передадут Украине США и страны Европы

Организатором встреч на базе Рамштайн считается министр обороны США Ллойд Остин. Он, как известно, еще до назначения на должность главы Пентагона поддержал идею предоставления Украине летального оружия, и считается другом Украины. В Германию он приедет лично, а это означает, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину и призывать это делать другие страны. Причем не просто продолжает, в Рамштайне будет решаться организационный вопрос – поставок ленд-лиза и вообще американской помощи.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Фокусу напоминает, что 7 августа США решили предоставить очередной транш военно-технической помощи на сумму $1 млрд, а после еще $3 млрд безвозмездной материально-технической помощи Украины в ракурсе предоставления вооружений. Кроме того, известно, что Министерство обороны США заключило контракт на $182 млн с компанией Raytheon Missiles & Defence на закупку зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS для Украины. Правда, о сроках их изготовления пока ничего не известно.

"С 1 октября в США начинается новый финансовый год. Соответственно, начинает работать американский ленд-лиз на более чем $40 млрд для Украины – расширенные возможности военно-технического переоснащения Вооруженных сил Украины", – говорит Снегирев.

При этом на базе Рамштайн Остин хотел бы услышать, какой объем помощи каждая из приглашенных стран, в том числе европейских, передала и может еще передать Украине, в том числе новейшие системы ПВО. Ныне известно, что Северная Македония после Рамштайна-4 предоставила бесплатно самолеты Су-25 и танки Т-72, Франция – противокорабельные ракеты, Германия – радиолокационную станцию ​​COBRA и зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Эксперты обращают внимание, что в Германию приедет и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Накануне он написал колонку для Financial Times, в которой он сказал, что война в Украине сейчас переходит в критическую фазу, ведь близится зима, что усложнит как ведение боев, так и энергетическую ситуацию в Европе. "Единство и солидарность союзников Украины подвергнутся серьезному испытанию", — сказал он. Но уточнил: "За поддержку Украины платится цена, но она рассчитывается в долларах и евро, в то время как украинцы платят собственной жизнью", а "поддержка Украины содействует глобальной безопасности".

Оружие для сдерживания или победы?

Российский публицист, который живет в Вашингтоне, Андрей Пионтковский в контексте встречи на базе Рамштайн вспоминает августовское открытое письмо двух десятков высокопоставленных дипломатов, в том числе бывшего посла США в Украине Джона Гербста, бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, бывшего заместителя генсека НАТО и помощник главы Пентагона, экс-посла США в России и НАТО Александра Вершбоу, президенту Джо Байдену. В нем дипломаты отметили, война достигла своего апогея, поддержка США Украины – в интересах Вашингтона. "Американские принципы и интересы требуют сильнейшего ответа, достаточного, чтобы заставить россиян вернуться к рубежам, которые были до февраля, и наложить достаточно высокие затраты, чтобы удержать Россию от вторжения в третий раз", – говорится в письме. Авторы этих строк попросили предоставить Украине все необходимое оружие не только для сдерживания РФ от дальнейшего продвижения, но и победы в этой войне. И Пионтковский считает, что именно этот вопрос и будет решаться 8 сентября.

Фактически послы призвали Белый дом определится, какую политику он ведет: направленную на скорейшее поражение Путина или же политику сдерживания его. Последнюю активно поддерживает советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который после резких заявлений министра обороны Остина, каждый раз пытается их смягчить, мол, задача США – не допустить поражения Украины, а значит и предупредить контрнаступление, излишнюю эскалацию. В качестве примера можно вспомнить пример предоставления Украине систем HIMARS с ракетами дальностью 80 км, а не 100 км. Как известно, министр Резников пообещал, что они не будут использованы для ударов по территории России.

Интересно, что за несколько дней до встречи в сети появился список, который, возможно, будут обсуждать на базе в Рамштайне. В нем действительно есть десять HIMARS. "А также ATACMS. А вот ПВО, самолетов, танков, других боевых бронированных машин – нет", – замечает Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий.