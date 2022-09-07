Война Украины с РФ входит в критическую фазу: генсек НАТО предупредил о тяжелой зиме

По мнению Йенса Столтенберга, единство Украины и западных союзников испытают ценами на энергоносители. Несмотря на это, нужно бороться с тиранией, чтобы Россия и другие авторитарные режимы не вторгались к соседям.

Полномасштабная война Украины с Россией входит в критическую фазу. Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для британской газеты Financial Times.

Грядущая зима будет тяжелой для Украины, ее Вооруженных сил и союзников. Единство и солидарность всех будут сильно испытывать, а в Европе взлетят цены на энергоносители и стоимость жизни, начал он материал.

"Нас ждут трудные 6 месяцев с угрозой отключения электроэнергии, и, возможно, гражданских беспорядков. Но мы должны придерживаться курса и противостоять тирании — ради Украины и ради нас", – заявил генсек НАТО.

Западные союзники платят за поддержку Украины в долларах, евро и фунтах, а украинцы — своими жизнями, подчеркнул он.

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"Мы заплатим более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы решат, что могут безнаказанно вторгаться к соседям и попирать международное право. Если РФ перестанет воевать, будет мир, а если это сделает Украина, то она перестанет существовать как независимое государство", – заметил он.

Запад, как отметил генсек Альянса, готовит более десятка новых проектов для помощи Украине в зимний период, укреплении ее обороны в долгосрочной перспективе и в переходе от советских вооружений к образцам НАТО.

Сотни тысяч военнослужащих НАТО перевели в высокую готовность на восточном фланге, заключил Столтенберг.

Напомним, что в Пентагоне приступили к формированию стратегии среднесрочной и долгосрочной поддержки ВСУ. Благодаря этому плану США смогут заключать многолетние контракты на поставки оружия Украине.

По расчетам экономистов, если ЕС откажется от импорта газа из России, страна-агрессор ежегодно будет терять по 6,6 млрд долларов.

Евросоюз с 24 февраля по 24 августа импортировал российских энергоресурсов на 85 млрд евро. Китай оказался на втором месте — 35 млрд евро.