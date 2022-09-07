Війна України з РФ входить у критичну фазу: генсек НАТО попередив про тяжку зиму

На думку Єнса Столтенберга, єдність України та західних союзників випробують цінами на енергоносії. Попри це потрібно боротися з тиранією, щоб Росія та інші авторитарні режими не вторгалися до сусідів.

Повномасштабна війна України з Росією входить у критичну фазу. Про це написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у статті для британської газети Financial Times.

Наступна зима буде важкою для України, її Збройних сил та союзників. Єдність і солідарність усіх сильно відчуватимуть, а в Європі злетять ціни на енергоносії та вартість життя, почав він матеріал.

"На нас чекають важкі 6 місяців із загрозою відключення електроенергії, і, можливо, цивільних заворушень. Але ми повинні дотримуватися курсу та протистояти тиранії — заради України та заради нас", — заявив генсек НАТО.

Західні союзники платять за підтримку України у доларах, євро та фунтах, а українці — своїми життями, наголосив він.

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"Ми заплатимо вищу ціну, якщо Росія та інші авторитарні режими вирішать, що можуть безкарно вторгатися до сусідів і зневажати міжнародне право. Якщо РФ перестане воювати, буде мир, а якщо це зробить Україна, то вона перестане існувати як незалежна держава", — зауважив він.

Захід, як зазначив генсек Альянсу, готує понад десяток нових проєктів для допомоги Україні в зимовий період, зміцнення її оборони у довгостроковій перспективі та в переході від радянських озброєнь до зразків НАТО.

Сотні тисяч військовослужбовців НАТО перевели у високу готовність на східному фланзі, сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що в Пентагоні розпочали формування стратегії середньострокової та довгострокової підтримки ЗСУ. Завдяки цьому плану США зможуть укладати багаторічні контракти на постачання зброї Україні.

За розрахунками економістів, якщо ЄС відмовиться від імпорту газу з Росії, країна-агресор щороку втрачатиме по 6,6 млрд доларів.

Євросоюз із 24 лютого до 24 серпня імпортував російських енергоресурсів на 85 млрд євро. Китай опинився на другому місці — 35 млрд євро.