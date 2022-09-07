Війна України з РФ входить у критичну фазу: генсек НАТО попередив про тяжку зиму
На думку Єнса Столтенберга, єдність України та західних союзників випробують цінами на енергоносії. Попри це потрібно боротися з тиранією, щоб Росія та інші авторитарні режими не вторгалися до сусідів.
Повномасштабна війна України з Росією входить у критичну фазу. Про це написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у статті для британської газети Financial Times.
Наступна зима буде важкою для України, її Збройних сил та союзників. Єдність і солідарність усіх сильно відчуватимуть, а в Європі злетять ціни на енергоносії та вартість життя, почав він матеріал.
"На нас чекають важкі 6 місяців із загрозою відключення електроенергії, і, можливо, цивільних заворушень. Але ми повинні дотримуватися курсу та протистояти тиранії — заради України та заради нас", — заявив генсек НАТО.
Західні союзники платять за підтримку України у доларах, євро та фунтах, а українці — своїми життями, наголосив він.
"Ми заплатимо вищу ціну, якщо Росія та інші авторитарні режими вирішать, що можуть безкарно вторгатися до сусідів і зневажати міжнародне право. Якщо РФ перестане воювати, буде мир, а якщо це зробить Україна, то вона перестане існувати як незалежна держава", — зауважив він.
Захід, як зазначив генсек Альянсу, готує понад десяток нових проєктів для допомоги Україні в зимовий період, зміцнення її оборони у довгостроковій перспективі та в переході від радянських озброєнь до зразків НАТО.
Сотні тисяч військовослужбовців НАТО перевели у високу готовність на східному фланзі, сказав Столтенберг.
Нагадаємо, що в Пентагоні розпочали формування стратегії середньострокової та довгострокової підтримки ЗСУ. Завдяки цьому плану США зможуть укладати багаторічні контракти на постачання зброї Україні.
За розрахунками економістів, якщо ЄС відмовиться від імпорту газу з Росії, країна-агресор щороку втрачатиме по 6,6 млрд доларів.
Євросоюз із 24 лютого до 24 серпня імпортував російських енергоресурсів на 85 млрд євро. Китай опинився на другому місці — 35 млрд євро.