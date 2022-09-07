Критичний удар: повна відмова Європи від газу може коштувати РФ мільярди доларів, — Bloomberg

Журналісти описали масштабні проблеми, з якими зіткнеться Росія найближчими роками. Відновити свою економіку їй не вдасться як мінімум до 2030 року.

Якщо Європа повністю відмовиться від російського газу, то РФ щорічно втрачатиме по 6,6 млрд доларів на рік у вигляді неотриманих податків. Щоб компенсувати втрати новими ринками, знадобиться дуже багато часу. Це не вдасться зробити навіть у середньостроковій перспективі, про що пише Bloomberg.

Повідомляється, що в РФ було підготовлено внутрішній звіт для уряду. Згідно з ним, Росія може зіткнутися з великими проблемами у тих галузях, на які Москва спиралася роками при побудові економіки країни.

У звіті описуються різні сценарії. Два з них припускають, що вже 2023 року спад економіки РФ різко прискориться. Повернутися на довоєнний рівень Росія зможе у найкращому разі до 2030 року.

Журналісти пишуть, що всі сценарії припускають, що тиск на санкцію на Росію буде збільшуватися. Можливо, санкції вводитимуть дедалі більше країн.

Як розповів журналістам економіст Олександр Ісаков, Росія ставатиме все більш уразливою перед падінням світових цін на сировинні товари.

Також у звіті визнано витік "мозків" з Росії. Так, до 2025 року країну можуть залишити 200 тисяч фахівців із галузі IT.

У матеріалі сказано, що припинення постачання газу та нафти до Європи сильно вплине на внутрішній ринок Росії. Так, РФ немає необхідних технологій для видобутку газу, що є "критичним". Це саме стосується й видобутку нафти. Скорочення виробництва може спричинити проблеми з паливом у Росії.

Раніше Фокус писав, що РФ на війну значно менша за її доходи від енергоресурсів. Основними "спонсорами" російської економіки є ЄС, зокрема Німеччина та Китай. Вони закупили у держави-агресора найбільше енергоресурсів за останні півроку війни в Україні.

Ще нагадаємо, що Ердоган прокоментував кризу з енергоресурсами у Європі. Турецький лідер виправдав політику глави Кремля Володимира Путіна, який використовує природний газ як геополітичну зброю.