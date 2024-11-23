В Європі визначили 10 кращих та найгірших міст: повний список

Для визначення кращого та гіршого міста були опитані жителі, які розповідали про комфортне проживання в ньому.

В Європі є велика кількість міст з культовою архітектурою. Однак деякі місцеві жителі незадоволені якістю свого життя. Європейська комісія провела дослідження та склала список 10 найкращих та 10 найгірших європейських міст для проживання, пише Еxpress.

Під час опитування респондентам ставилося питання про те, наскільки вони "задоволені" життям у своєму рідному місті. Результати опитування виявились несподіваними: найкращим містом для життя в Європі є Цюрих у Швейцарії. Більшість (97%) респондентів заявили, що вони задоволені там життям.

Це відомий фінансовий центр Швейцарії, оскільки тут проживає багато представників банківського та ділового сектору. Також місто також має чудові краєвиди завдяки озеру Цюрих.

На другому місці опинилася столиця Данії Копенгаген. Це місто багате на культуру, особливо комфортне воно для велосипедистів.

Загалом до десятки найкращих увійшли:

Цюріх, Швейцарія;

Копенгаген, Данія;

Гронінген, Нідерланди;

Гданськ, Польща;

Лейпциг, Німеччина;

Стокгольм, Швеція;

Женева, Швейцарія;

Росток, Німеччина;

Клуж-Напока, Румунія;

Брага, Португалія.

Список найгірших для проживання місто очолило Палермо (Сицилія). Другим найгіршим містом стала столиця Греції Афіни, жителі яких скаржаться на брак зелених насаджень та густину населення. На третьому місці опинилася столиця Туреччини Стамбул — його населення бореться з житловою кризою.

Десятка найгірших країн виглядає так:

Палермо, Італія;

Афіни, Греція;

Стамбул, Туреччина;

Тирана, Албанія;

Неаполь, Італія;

Белград, Сербія;

Рим, Італія;

Скоп'є, Македонія;

Мішкольц, Угорщина;

Подгориця, Чорногорія.

Зазначимо, що Київ потрапив до десятки найгірших міст для життя другий рік поспіль через війну. Оцінка стабільності української столиці залишається низькою.