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Мир

В Европе определили 10 лучших и худших городов: полный список

Европа, проживание, город, комфорт
Фото: Getty | Названы лучшие и худшие города в Европе

Для определения лучшего и худшего города были опрошены жители, которые рассказывали о комфортном проживании в нем.

В Европе есть большое количество городов с культовой архитектурой. Однако некоторые местные жители недовольны качеством своей жизни. Европейская комиссия провела исследование и составила список 10 лучших и 10 худших европейских городов для проживания, пишет Ехргеѕѕ.

Во время опроса респондентам задавался вопрос о том, насколько они "довольны" жизнью в своем родном городе. Результаты опроса оказались неожиданными: лучшим городом для жизни в Европе является Цюрих в Швейцарии. Большинство (97%) респондентов заявили, что они довольны там жизнью.

Это известный финансовый центр Швейцарии, поскольку здесь проживает много представителей банковского и делового сектора. Также город также имеет прекрасные пейзажи благодаря озеру Цюрих.

На втором месте оказалась столица Дании Копенгаген. Этот город богат культурой, особенно комфортен он для велосипедистов.

Всего в десятку лучших вошли:

  • Цюрих, Швейцария;
  • Копенгаген, Дания;
  • Гронинген, Нидерланды;
  • Гданьск, Польша;
  • Лейпциг, Германия;
  • Стокгольм, Швеция;
  • Женева, Швейцария;
  • Росток, Германия;
  • Клуж-Напока, Румыния;
  • Брага, Португалия.

Список худших для проживания город возглавил Палермо (Сицилия). Вторым худшим городом стала столица Греции Афины, жители которых жалуются на нехватку зеленых насаждений и плотность населения. На третьем месте оказалась столица Турции Стамбул — его население борется с жилищным кризисом.

Десятка худших стран выглядит так:

  • Палермо, Италия;
  • Афины, Греция;
  • Стамбул, Турция;
  • Тирана, Албания;
  • Неаполь, Италия;
  • Белград, Сербия;
  • Рим, Италия;
  • Скопье, Македония;
  • Мишкольц, Венгрия;
  • Подгорица, Черногория.

Отметим, что Киев попал в десятку худших городов для жизни второй год подряд из-за войны. Оценка стабильности украинской столицы остается низкой.