В Европе определили 10 лучших и худших городов: полный список

Для определения лучшего и худшего города были опрошены жители, которые рассказывали о комфортном проживании в нем.

В Европе есть большое количество городов с культовой архитектурой. Однако некоторые местные жители недовольны качеством своей жизни. Европейская комиссия провела исследование и составила список 10 лучших и 10 худших европейских городов для проживания, пишет Ехргеѕѕ.

Во время опроса респондентам задавался вопрос о том, насколько они "довольны" жизнью в своем родном городе. Результаты опроса оказались неожиданными: лучшим городом для жизни в Европе является Цюрих в Швейцарии. Большинство (97%) респондентов заявили, что они довольны там жизнью.

Это известный финансовый центр Швейцарии, поскольку здесь проживает много представителей банковского и делового сектора. Также город также имеет прекрасные пейзажи благодаря озеру Цюрих.

На втором месте оказалась столица Дании Копенгаген. Этот город богат культурой, особенно комфортен он для велосипедистов.

Всего в десятку лучших вошли:

Цюрих, Швейцария;

Копенгаген, Дания;

Гронинген, Нидерланды;

Гданьск, Польша;

Лейпциг, Германия;

Стокгольм, Швеция;

Женева, Швейцария;

Росток, Германия;

Клуж-Напока, Румыния;

Брага, Португалия.

Список худших для проживания город возглавил Палермо (Сицилия). Вторым худшим городом стала столица Греции Афины, жители которых жалуются на нехватку зеленых насаждений и плотность населения. На третьем месте оказалась столица Турции Стамбул — его население борется с жилищным кризисом.

Десятка худших стран выглядит так:

Палермо, Италия;

Афины, Греция;

Стамбул, Турция;

Тирана, Албания;

Неаполь, Италия;

Белград, Сербия;

Рим, Италия;

Скопье, Македония;

Мишкольц, Венгрия;

Подгорица, Черногория.

Отметим, что Киев попал в десятку худших городов для жизни второй год подряд из-за войны. Оценка стабильности украинской столицы остается низкой.