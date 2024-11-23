В Европе определили 10 лучших и худших городов: полный список
Для определения лучшего и худшего города были опрошены жители, которые рассказывали о комфортном проживании в нем.
В Европе есть большое количество городов с культовой архитектурой. Однако некоторые местные жители недовольны качеством своей жизни. Европейская комиссия провела исследование и составила список 10 лучших и 10 худших европейских городов для проживания, пишет Ехргеѕѕ.
Во время опроса респондентам задавался вопрос о том, насколько они "довольны" жизнью в своем родном городе. Результаты опроса оказались неожиданными: лучшим городом для жизни в Европе является Цюрих в Швейцарии. Большинство (97%) респондентов заявили, что они довольны там жизнью.
Это известный финансовый центр Швейцарии, поскольку здесь проживает много представителей банковского и делового сектора. Также город также имеет прекрасные пейзажи благодаря озеру Цюрих.
На втором месте оказалась столица Дании Копенгаген. Этот город богат культурой, особенно комфортен он для велосипедистов.
Всего в десятку лучших вошли:
- Цюрих, Швейцария;
- Копенгаген, Дания;
- Гронинген, Нидерланды;
- Гданьск, Польша;
- Лейпциг, Германия;
- Стокгольм, Швеция;
- Женева, Швейцария;
- Росток, Германия;
- Клуж-Напока, Румыния;
- Брага, Португалия.
Список худших для проживания город возглавил Палермо (Сицилия). Вторым худшим городом стала столица Греции Афины, жители которых жалуются на нехватку зеленых насаждений и плотность населения. На третьем месте оказалась столица Турции Стамбул — его население борется с жилищным кризисом.
Десятка худших стран выглядит так:
- Палермо, Италия;
- Афины, Греция;
- Стамбул, Турция;
- Тирана, Албания;
- Неаполь, Италия;
- Белград, Сербия;
- Рим, Италия;
- Скопье, Македония;
- Мишкольц, Венгрия;
- Подгорица, Черногория.
Отметим, что Киев попал в десятку худших городов для жизни второй год подряд из-за войны. Оценка стабильности украинской столицы остается низкой.