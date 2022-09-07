Критический удар: полный отказ Европы от газа может стоить РФ миллиарды долларов, — Bloomberg

Журналисты описали масштабные проблемы, с которыми столкнется Россия в ближайшие годы. Восстановить свою экономику у нее не получится как минимум до 2030 года.

Если Европа полностью откажется от российского газа, то РФ будет ежегодно терять по 6,6 млрд долларов в год в виде неполученных налогов. Чтобы компенсировать потери новыми рынками, понадобится очень много времени. Это не получится сделать даже в среднесрочной перспективе, о чем пишет Bloomberg.

Сообщается, что в РФ был подготовлен внутренний отчет для правительства. Согласно ему, Россия может столкнуться с большими проблемами в тех отраслях, на которые Москва опиралась годами при построении экономики страны.

В отчете описываются различные сценарии. Два из них предполагают, что уже в 2023 году спад экономики РФ резко ускорится. Вернуться на довоенный уровень Россия сможет в лучшем случае до 2030 года.

Журналисты пишут, что все сценарии предполагают, что санкционное давление на Россию будет увеличиваться. Возможно, санкции будут вводить все больше стран.

Как рассказал журналистам экономист Александр Исаков, Россия будет становиться все более уязвимой перед падением мировых цен на сырьевые товары.

Также в отчете признана утечка "мозгов" из России. Так, к 2025 году страну могут покинуть 200 тысяч специалистов из области IT.

В материале сказано, что прекращение поставок газа и нефти в Европу сильно повлияет на внутренний рынок России. Так, у РФ нет необходимых технологий для добычи газа, что является "критическим". Это же касается и добычи нефти. Сокращение производства может вызвать проблемы с топливом в России.

Ранее Фокус писал, что РФ на войну значительно меньше ее доходов от энергоресурсов. Основными "спонсорами" российской экономики являются ЕС, в частности Германия, а также Китай. Они закупили у государства-агрессора больше всего энергоресурсов за последние полгода войны в Украине.

Еще напомним, что Эрдоган прокомментировал кризис с энергоресурсами в Европе. Турецкий лидер оправдал политику главы Кремля Владимира Путина, который использует природный газ в качестве геополитического оружия.