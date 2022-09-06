Может себе позволить: расходы РФ на войну значительно меньше ее доходов от энергоресурсов, — СМИ

Основными "спонсорами" российской экономики являются ЕС, в частности Германия, а также Китай. Они закупили у государства-агрессора больше всего энергоресурсов за последние полгода войны в Украине.

За первые шесть месяцев полномасштабного вторжения в Украину расходы России на боевые действия составили 100 млрд евро. В то же время государство-агрессор за этот период заработало 158 млрд евро на продаже энергоресурсов — крупнейшим покупателем российского топлива остается Евросоюз. Об этом со ссылкой на анализ финского Центра исследований энергии и чистого воздуха сообщает немецкое издание Spiegel.

Согласно анализу экспертов, в период с 24 февраля по 24 августа ЕС закупил у России энергоресурсов на 85 млрд евро, на втором месте по закупкам — Китай, с показателем в 35 млрд евро. Что касается Евросоюща, то основным покупателем стала Германия — на российское топливо немецкая сторона потратила 19 млрд евро.

Россия "по-прежнему получает рекордную прибыль" от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта, пришел к выводу аналитик CREA Лаури Мюллювирта. По словам эксперта, чтобы бороться с РФ странам Запада необходимо ввести тарифы или предельные цены на импорт энергоресурсов из РФ и ускорить принятие мер по энергосбережению.

В CREA отметили, что потребления российских газа и нефти должно быть сокращено за счет использования экологически чистой энергии, а также электрификации при помощи тепловых насосов и электромобилей.

Напомним, по мнению аналитиков, экономика РФ избежала краха, который многие эксперты предрекали ей после 24 февраля из-за западных санкций, благодаря повышению цен на нефть.

При этом во внутреннем докладе правительства России говорится о том, что РФ столкнется с длительной и глубокой рецессией из-за американских и европейских санкций, а многие основополагающие отрасли экономики государства-агрессора окажутся под угрозой. Согласно одному из сценариев, "дна" экономика РФ достигнет в 2024 году — тогда показатели могут упасть на 11,9% ниже уровня 2023 года.