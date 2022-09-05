Картина мрачная: санкции Запада приведут Россию к глубокой рецессии, — Bloomberg

По мнению экономистов, лишение нефте- и газодобытчиков современных технологий станет главным ударом для РФ. Экономические преграды заставят Кремль отказаться от стратегических целей — увеличения количества населения и продолжительности жизни.

Россия столкнется с длительной и глубокой рецессией из-за американских и европейских санкций, многие основополагающие отрасли экономики окажутся под угрозой. Об этом говорится в закрытом докладе для правительства России, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Спад экономики ускорится в 2023 году, а к довоенному уровню она вернется лишь в конце десятилетия или позже. Два из трех рассмотренных экономистами сценариев говорит о резком экономическом падении.

"Инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика упадет на 8,3% ниже от уровня 2021 года. "Cтрессовый" сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня 2023 года.

Усиление санкций, по данным авторов отчета, ударит по следующим отраслям:

Сельское хозяйство. До 99% производства птицы и 30% производства молочного скота зависят от импорта. Семена сахарной свеклы и картофель, корма для рыб и аминокислоты тоже завозятся в Россию.

Авиация. Самолеты иностранного производства перевозят 95% пассажиропотока в РФ. Отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению и выхода из эксплуатации воздушных судов.

Машиностроение. Только 30% станков производятся в России, местная промышленность не удовлетворяет растущий спрос.

Фармацевтика. До 80% лекарственных средств, производимых в РФ, зависят от импортного сырья.

Транспорт. Ограничения Евросоюза утроили стоимость автомобильных перевозок.

Связь и информационные технологии. К 2022 году телекоммуникационный сектор России отстанет от мировых лидеров на 5 лет, а к 2025 году в России будет не хватать SIM-карт.

Вероятно, все больше стран будут присоединяться к западным санкциям, подчеркивается в документе.

Европа ударит по нефтегазовому сектору

Резкий отказ Европы от российских нефти и газа ударит по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок. Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу стоит Москве 400 миллиардов рублей в год. Полностью компенсировать потери новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.

[ + – ] В следующем году экономика России упадет на 8,3%

Россия вынужденно сократит добычу, поэтому в регионах свернут программы по расширению поставок газа. Источники Bloomberg назвали критической ситуацией отсутствие технологий для заводов по производству сжиженного природного газа.

Планы Европы по прекращению импорта нефтепродуктов (в прошлом году доля ЕС в импорте из РФ была на уровне 55%) могут привести к сокращению производства, на внутреннем рынке тоже не будет топлива.

Металлурги теряют до 6 млрд долларов в год

Снижение объемов производства в 2023 году последуют в ряде ориентированных на экспорт секторов — от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. В отчете говорится, что производители металлов теряют 5,7 миллиарда долларов в год из-за санкций.

В докладе предупреждается, что если мировая экономика окажется в рецессии, Россия столкнется с дальнейшим сокращением экспорта, что спровоцирует падение рубля и всплеск инфляции.

Краткосрочным риском, по мнению аналитиков, станет приостановка производства из-за нехватки импортного сырья и комплектующих. В долгосрочной перспективе невозможность ремонта импортного оборудования ограничит промышленность, сообщили знакомые с отчетом собеседники.

"Альтернативных поставщиков для некоторых важнейших импортных товаров просто нет", — сказано в сообщении.

Сельское хозяйство и технологии

В сельскохозяйственном секторе зависимость от ключевых факторов производства может вынудить россиян сократить потребление продуктов питания и вызвать сокращения запасов. Россия сталкивается с блокадой практически всех видов транспорта, поэтому продукты сложнее поставлять, сообщило Bloomberg.

Санкции заставят правительство РФ пересмотреть ряд целей в области развития, которые Владимир Путин ставил перед войной с Украиной, включая увеличение населения и продолжительности жизни.

[ + – ] Путин перед войной с Украиной ставил цель увеличить население России Фото: КП

Ограничения на доступ к западным технологиям приведут к отставанию РФ от существующих техстандартов на несколько поколений, а менее продвинутые альтернативы из Китая и Юго-Восточной Азии не будут альтернативой, говорят авторы.

По оценкам специалистов, страну к 2025 году могут покинуть до 200 тысяч IT-специалистов из-за ограниченного доступа к западным технологиям

"Потенциальный рост экономики РФ должен сократиться до 0,5–1,0% в следующем десятилетии. После этого он сократится еще больше и к 2050 году опустится чуть выше нуля. Россия будет более уязвимой перед падением мировых цен на сырьевые товары", прокомментировал российский экономист Александр Исаков.

Напомним, что страны G7 ранее договорились с 5 декабря ввести ограничение цен на российскую нефть. В Москве грозили сократить поставки энергоресурсов странам, которые поддержат эту меру.

Компании российского ОПК, по сведениям СМИ, закупают микроэлектронику для производства высокоточного оружия и боеприпасов в обход санкциям. После 24 февраля Россия получила 15 тысяч поставок иностранных электронных компонентов.