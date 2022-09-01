Россия в обход санкций закупает микроэлектронику для производства оружия, — СМИ

Среди поставщиков комплектующих для ВС РФ журналисты нашли сотрудников Zara и воды "Божья роса", которых могли использовать в качестве подставных лиц.

Оборонно-промышленный комплекс РФ в условиях международных санкций находит лазейки для закупки микроэлектронику, которая необходима для производства высокоточного оружия и боеприпасов. Об этом говорится в материале издания Istories.

Журналисты для своего расследования изучили поставщиков микроэлектроники для российской оборонки и нашли среди них сотрудниц магазинов одежды Zara и элитной воды "Божья роса".

Авторы материала напоминают, что в августе члены Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) опубликовали доклад, который был посвящен анализу комплектующих, найденных в брошенном или захваченном оружии ВС РФ на территории Украины. Экспертам удалось найти в образцах около 450 разных видов импортных электронных компонентов, произведенных в Японии, Тайване и разных странах Европы, но в основном — в США. Для примера члены RUSI привели беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10", который оснащен японской камерой Sony с американским мотором Hextronik, системой управления на микроконтроллере швейцарской STMicroelectronics и двигателем японской компании Saito Seisakusho.

Компания J’son & Partners Consulting подсчитала, что около 75% микросхем, используемых в России, в 2021 году были импортированы. С начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль получил 15 тысяч поставок иностранных электронных компонентов и без американских комплектующих, как утверждают эксперты, оружие ВС РФ было бы непригодным для использования.

По словам журналистов, Россия в условиях международных санкций изобретая разные схемы, которые позволяют обойти контроль. Посредники из США, к примеру, скрывают от продавцов, что товар пойдет на нужды российской армии, или просто фальсифицируют данные об экспортируемой продукции.

В расследовании журналисты рассказали историю выпускника МГТУ имени Баумана Леонида Непершина, который в 2019 году в соцсетях разместил объявление с предложением своим друзьям оформить карту в одном из российских банков. Взамен мужчина получил бы по реферальной ссылке тысячу рублей.

"Обычная история для соцсетей. Вот только Непершин на тот момент был совладельцем одной из крупнейших компаний по продаже электронных компонентов, поставляющей комплектующие для нужд Минобороны. Выручка этой компании, "Спец-электронкомплект" ("Спец-ЭК"), в 2019 году составила более 4,4 млрд рублей. "Спец-ЭК" заключает контракты с крупнейшими российскими предприятиями в сфере ОПК, например, с заводом "Северный рейд", который занимается оснасткой кораблей ВМФ, или с НИИ "Вектор", который разрабатывает системы противодействия беспилотникам и комплексы радиоразведки", — говорится в материале издания.

"Спец-ЭК" была создана в 2007 году, а с момента ее основания владение компанией было поделено поровну между Непершиным и некой Викторией Демьяновой. Но женщине, видимо, владение долей в фирме с миллиардной выручкой тоже не принесло богатства: будучи учредителем "Спец-ЭК", она работала продавцом в магазине одежды Zara. Леонид Непершин же в своем резюме от 2009 года указывал, что с 1997 года работает системным администратором, а также занимается поддержкой работы компьютеров и оргтехники.

Также подозрения у расследователей вызвала лаборантка Ольга Бутырина в фирмах по продаже питьевой воды "Божья роса" и "Хрустальная роса". С 2016 года женщина числится владелицей компании "НТИ Энерджи", которая является крупным поставщиком комплектующих, в том числе и для российской оборонной сферы. Разгадка в истории с лаборанткой, как предполагают журналисты, кроется в родном городе Ольги Новосибирске. Оттуда же родом Элла Шлотхауэр — управляющий директор NTI Gmbh, немецкого концерна, который продает электронные компоненты таких брендов, как Siemens и General Electric. NTI Gmbh владела 60% своего российского представительства с момента его основания в 2014 году — компанию учредили буквально за месяц до оккупации украинского Крыму. По состоянию на 2019 год, "НТИ Энерджи" имела доступ к поставкам западных электронных комплектующих на нужды ВС РФ.

[ + – ] Микрочип Фото: pexels.com

Для закупки санкционного оборудования между оборонными предприятиями и российскими поставщиками также могут создавать фирмы-прокладки. Авторы материала в качестве примера называют госкорпорацию "Тактическое ракетное вооружение", которая проводила все тендеры через фирму "Звезда-стрела". Указанная компания принадлежала визажистке Ольге Зориковой, которая, в свою очередь, является дочерью гендиректора корпорации.

У концерна "Радиоэлектронные технологии" — производителя оружия в составе "Ростеха" — тоже есть такой поставщик. Компания "Радиоприборснаб" — посредник, через которого компании, входящие в состав концерна, занимаются закупкой электронных компонент. Как говорится в отчетности компании, "Радиоприборснаб", по сути, является отделом закупок КРЭТа. Всего в составе концерна состоят более 70 предприятий, а сама компания отвечает за поставки ВС РФ систем радиоэлектронной борьбы.

Оборот "Радиоприборснаба" в 2021 году составил почти 10 миллиардов рублей, а последней крупной сделкой был договор с фирмой RTKT Limited на сумму более $3 млн. По данным расследователей, RTKT поставляла в Россию электросхемы американских Texas instruments и Analog devices, а сама фирма записана на Карена Гарибяна. Мужчина родился в Пятигорске, по образованию — радиоинженер.

"Российским покупателям электроники было бы труднее обходить ограничения, если бы их западные партнеры сами не были в этом заинтересованы. Они тоже используют разные хитрые схемы, узнать про которые можно из уголовных дел, возбужденных в США в отношении американских экспортеров электронных комплектующих. В основу одного из таких дел легло письмо, которое в конце 2000-х российская компания "Апекс Систем" получила из ФСБ — служба жаловалась, что микросхемы, которые ей поставила "Апекс", неисправны и требуют замены. Это письмо попало в руки ФБР, после чего "Апекс" и связанная с ней американская компания ARC Electronics, созданная выходцем из России Александром Фищенко, попали под расследование", — отмечают расследователи в своем материале.

Сотрудники этой фирмы, по словам журналистов, были обвинены в незаконном экспорте высокотехнологичной микроэлектроники из США российским военным и спецслужбам, а за восемь лет оборот поставок составил около $50 млн. Фигурантами расследования, помимо россиян, также стали граждане Украины, Соединенных Штатов, Азербайджана и Казахстана.

Напомним, в середине июля издание The Wall Street Journal сообщило об увеличении вдвое поставок китайских микросхем, которые позволяют России вести полномасштабную войну против Украины.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как международные санкции помешают России закупить мощные чипы.