Китай продает России электронику, которая помогает вести войну против Украины, — WSJ

В 2022 году китайские фирмы более чем вдвое увеличили поставки микросхем двойного назначения российским оборонным предприятиям.

С начала вторжения в Украину Китай начал поставлять России больше электроники, которая помогает россиянам вести войну. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные китайской таможни.

Отчеты показывают, что за первые пять месяцев 2022 года Китай экспортировал в Россию микросхем на $50 млн, что вдвое больше по сравнению с годом ранее, в частности, значительно увеличились продажи печатных плат. Китайцы также поставили стране-агрессору в 400 раз больше оксида аллюминия, необходимого для производства в оружейной и аэрокосмической промышленности — 153 тысячи тонн по сравненю с 227 тоннами.

Рост стоимости экспортной продукции частично можно объяснить инфляцией, однако таможенные данные свидетельствуют о том, что многие китайские компании продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на санкции. Это беспокоит США, в июне министерство торговли страны добавило в "черный список" пять китайских производителей элекроники за помощь оборонной промышленности России. Тем временем, власти Китая утверждают, что не продают оружие россиянам, а общий экспорт между странамми значительно сократился из-за угрозы санкций со стороны США.

Как выяснило WSJ, чипы и другие электронные компоненты, которые могут использоваться в военных целях, продают РФ не только мелкие частные предприятия, го и государственные гиганты, но закрытые данные и сложная цепочка дочерних предприятий мешает отследить всю сеть. Американская исследовательская организация C4ADS изучила торговые отношения между российскими оборонными предприятиями и конгломератом China Poly Group, который контролирует правительство Китая.

В период с 2014 по январь 2022 года Наоми Гарсия из C4ADS выявила 281 партию товаров двойного назначения, которые дочерние компании China Poly Group отправили в Россию. В эту группу входит крупный производитель и экспортер вооружения: ракетных технологий, стрелкового оружия и лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. Однако Наоми Гарсия не обнаружила поставок, выполненных после вторжения РФ в Украину.

В одной из последних партий компания Poly Technologies отправила детали для антенн российскому предприятию "Алмаз-Антей", которая находится под санкциями — оно производит для армии системы прововоздушной и противоракетной обороны. В документах таможни РФ указано, что комплектующие предназначены для зенитно-ракетных комплексов С-400, применяемых в Украине.

Ранее писали, что в Россию завозят китайские ноутбуки с иероглифами на клавиатуре. Помимо иностранной раскладки, техника поставляется с зарядными устройствами, которые не подходят к российским розеткам. Продавцам приходится за свой счет наносить русские буквы на клавиатуру и класть в коробку специальные переходники.

В конце июня США ввели санкции против Китая за поставку технологий военным РФ. Ограничения коснулись пяти компаний: Connec Electronic Ltd., King Pai Technology Co., Sinno Electronics Co., Winninc Electronic и World Jetta (H.K.) Logistics Ltd. Американские чиновники выяснили, что они продолжают помогать российским предприятиям даже после начала вторжения в Украину, заключая новые контракты.