"План сработал безупречно": манекены в магазине одежды оказались живыми людьми (видео)

Бренд не ожидал получить волну критики относительно дегуманизации и эксплуатации молодых моделей, который воспринимают как домашних хомяков в колесе.

Популярный китайский магазин одежды вызвал споры среди покупателей, демонстрируя свою продукцию на манекенах, которые оказались живыми людьми. В рамках маркетинговой кампании модели с каменным лицом ходили на беговых дорожках. Об этом пишет издание Oddity Central.

Объясняя цель этой акции, представители магазина отметили, что это новый способ демонстрации одежды, чтобы покупатели увидели, как она сидит в движении, а не в неподвижном положении.

Впрочем, многие из пользователей сети считают, что это просто гениальный трюк, призванный привлечь внимание клиентов. Если это так, то "план сработал безупречно": видео с девушками, которые двигаются на небольших пьедесталах возле флагманского магазина ITIB в Ханчжоу (Китай), быстро стали вирусными в социальных сетях.

Однако бренд не ожидал получить волну критики в отношении дегуманизации и эксплуатации молодых моделей, который воспринимают как домашних хомяков, бегающих в колесе.

"Это не по-человечески. Я уверен, что у нее очень болят ноги. Когда у нас есть обычные манекены, зачем такое делать?" — спросил один мужчина. Другой прокомментировал: "Они обращаются с моделями, как с лабораторными подопытными животными. Так делать нехорошо".

Вместе с тем, некоторые покупатели аплодировали этой идее. По их словам, это был гениальный маркетинговый ход.

Напомним, 26-летней Софи Милн из новозеландского Крайстчерча позвонили представители полиции из-за того, что из багажника ее авто торчал клок чьих-то волос. Как выяснилось, женщина везла в своем авто очень реалистичного манекена.

Также мы писали, что манекен в свадебном платье стал объектом бодишейминга. По словам владелицы магазина Дебби Шелли, модель, которую она называет Фушией, является символом того, чем занимается ее торговая точка, — открытостью для невест, независимо от их формы и размера.