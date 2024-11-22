"План спрацював бездоганно": манекени у магазині одягу виявились живими людьми (відео)

Бренд не очікував отримати хвилю критики щодо дегуманізації та експлуатації молодих моделей, який сприймають як домашніх хом'яків у колесі.

Популярний китайський магазин одягу викликав суперечки серед покупців, демонструючи свою продукцію на манекенах, які виявились живими людьми. У рамках маркетингової кампанії моделі з кам’яним обличчям ходили на бігових доріжках. Про це пише видання Oddity Central.

Пояснюючи мету цього дійства, представники магазину зазначили, що це новий спосіб демонстрації одягу, аби покупці побачили, як він сидить в русі, а не в нерухомому положенні.

Втім, багато хто з користувачів мережі вважає, що це просто геніальний трюк, покликаний привернути увагу клієнтів. Якщо це так, то "план спрацював бездоганно": відео з дівчатами, які рухаються на невеликих п'єдесталах біля флагманського магазину ITIB в Ханчжоу (Китай), швидко стали вірусними в соціальних мережах.

Однак бренд не очікував отримати хвилю критики щодо дегуманізації та експлуатації молодих моделей, який сприймають як домашніх хом'яків, що бігають у колесі.

"Це не по-людськи. Я впевнений, що у неї дуже болять ноги. Коли у нас є звичайні манекени, навіщо таке робити?" — запитав один чоловік. Інший прокоментував: "Вони поводяться з моделями, як з лабораторними піддослідними тваринами. Так робити недобре".

Разом з тим, деякі покупці аплодували цій ідеї. За їхніми словами, це був геніальний маркетинговий хід.

Нагадаємо, 26-річній Софі Мілн з новозеландського Крайстчерча зателефонували представники поліції через те, що з багажника її авто стирчав жмут чийогось волосся. Як з’ясувалося, жінка везла у своєму авто дуже реалістичного манекена.

Також ми писали, що манекен у весільній сукні став об'єктом бодішеймінгу. За словами власниці магазину Деббі Шеллі, модель, яку вона називає Фушією, є символом того, чим займається її торгова точка, — відкритістю для наречених, незалежно від їхніх форми та розміру.