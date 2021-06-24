Манекен у весільній сукні став об'єктом бодішеймінгу

Власниця магазину зазначає, що наречені, які приміряють у неї плаття, часто стають свідками насмішок перехожих на адресу манекена з нестандартною фігурою. Це змушує їх ще більше соромитися власного тіла.

Манекен у шлюбній сукні, який красується у вітрині весільного салону в місті Майнхед (Великобританія), щодня стає обʼєктом насмішок з боку людей, котрі проходять повз, повідомляє ITV News.

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Причина такої реакції — 32-й розмір штучної фігури, що відповідає параметрам дуже великої людини.

За словами власниці магазину Деббі Шеллі, яка щодня спостерігає бодішеймінг (дискримінація людей, заснована на тому, як виглядає їхнє тіло) щодо пластмасової фігури, вона дуже довго шукала манекен саме такого розміру. Жінка розповіла, що модель, яку вона називає Фушією, є символом того, чим займається її торгова точка, — відкритістю для наречених, незалежно від їхніх форми і розміру.

[ + – ] Господиня магазину Деббі Шеллі Фото: Скриншот видео

"Наша маленька сімʼя манекенів почалася з розміру 12, у нас був 18, у нас був 20, але потім я завжди шукала манекен, який представляв би всіх наших наречених — в основному розмір 26 і вище. Ми дуже пишалися тим, що знайшли Фушію. Ми одягнули її в прекрасну сукню", — зазначила Шеллі, додавши, що, на відміну від її співробітників, появу такого манекена люди в місті зустріли насмішками.

"Ми слухали людей, які розмовляють на вулиці, і виявляли, що вони сміються, кепкують, вказують пальцем, жартують і просто кажуть Фушії дійсно грубі речі. У цей час у нас у магазині були наречені, які могли чути, як це відбувається, і мене дуже засмучувало, що люди знущаються не тільки над людьми, а навіть над манекеном через його розмір. Хто ми такі, щоб судити про те, що відбувається в житті людей, чому вони такої статури?", — підкреслила Деббі.

Жінка поділилася, що ідея відкрити весільний магазин прийшла до неї після того, як вона витратила чимало часу на пошуки весільної сукні перед власним одруженням. Шеллі хотіла створити оазис, де будь-яка наречена, незалежно від її зросту, параметрів і ваги могла б знайти наряд своєї мрії для такого особливого дня. Тому розуміння того, що жителі міста продовжують принижувати людей із зайвими кілограмами і недосконалими параметрами, гнітить її.

Одна з наречених, яким Шеллі допомогла, — Лінн Рассел, котра вийшла заміж у 2018 році.

"Думка про те, що я заходжу в магазин одягу, і хтось знущається наді мною, думаючи, що "вона не піде туди і не буде виглядати красиво" або "вона не знайде плаття своєї мрії", — мене б дуже засмутила. Що стосується Фушії, то вона прекрасно виглядає в платті, що облягає. Багато людей думають, що хтось з великим розміром не може носити подібне, але Фушія показує, що це можливо і це красиво", — зізналася Лінн.

[ + – ] Лінн Рассел змогла знайти в магазині Шеллі плаття своєї мрії Фото: Скриншот видео

Щоб втихомирити безтактних роззяв, власниця магазину вирішила звернутися до їхнього совісті. Вона розмістила на вітрині вивіску зі словами "Ви смієтеся чи соромитеся жиру? Ми хотіли поширити любов до Фушії, а не жорстокість чи ганьбу".

[ + – ] "Ви смієтеся чи соромитеся жиру?", — говорить таблиця Фото: Скриншот видео

Нагадаємо, знаменита plus-size модель Ешлі Грем поділилася фото, на якому позує оголеною, і закликала жінок любити свої кілограми.