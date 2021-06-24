Манекен в свадебном платье стал объектом бодишейминга

Владелица магазина отмечает, что невесты, примеряющие у нее платья, часто становятся свидетельницами насмешек прохожих в адрес манекена с нестандартной фигурой. Это заставляет их еще больше стыдиться собственного тела.

Манекен в подвенечном платье, который красуется в витрине свадебного салона в городе Майнхед (Великобритания), ежедневно становится объектом насмешек со стороны проходящих мимо, сообщает ITV News.

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Причина такой реакции – 32-й размер искусственной фигуры, что соответствует параметрам очень крупного человека.

По словам владелицы магазина Дэбби Шелли, которая ежедневно наблюдает бодишейминг (дискриминация людей, основанная на том, как выглядит их тело) в отношении пластмассовой фигуры, она очень долго искала манекен именно такого размера. Женщина рассказала, что модель, которую она называет Фушией, является символом того, чем занимается ее торговая точка, – открытостью для невест, независимо от их формы и размера.

[ + – ] Хозяйка магазина Дэбби Шелли Фото: Скриншот видео

"Наша маленькая семья манекенов началась с размера 12, у нас был 18, у нас был 20, но потом я всегда искала манекен, который представлял бы всех наших невест – в основном размер 26 и выше. Мы очень гордились тем, что нашли Фушию. Мы облачили ее в прекрасное платье", – отметила Шелли, добавив, что, в отличие от ее сотрудников, появление такого манекена люди в городе встретили насмешками.

"Мы слушали людей, разговаривающих на улице, и обнаруживали, что они смеются, насмехаются, указывают пальцем, шутят и просто говорят Фушии действительно грубые вещи. В это время у нас в магазине были невесты, которые могли слышать, как это происходит, и меня очень расстраивало, что люди издеваются не только над людьми, на даже над манекеном из-за его размера. Кто мы такие, чтобы судить о том, что происходит в жизни людей, почему они такого телосложения?", – подчеркнула Дэбби.

Женщина поделилась, что идея открыть свадебный магазин пришла к ней после того, как она потратила немало времени на поиски подвенечного платья перед собственным бракосочетанием. Шелли хотела создать оазис, где любая невеста, независимо от ее роста, параметров и веса могла бы найти наряд своей мечты для такого особенного дня. Поэтому понимание того, что жители города продолжают унижать людей с лишними килограммами и неидеальными параметрами, гнетет ее.

Одна из невест, которым Шелли помогла, – Линн Рассел, вышедшая замуж в 2018 году.

"Мысль о том, что я захожу в магазин одежды, и кто-то издевается надо мной, думая, что "она не пойдет туда и не будет выглядеть красиво" или "она не найдет платье своей мечты", – меня бы очень огорчила. Что касается Фушии, то она прекрасно выглядит в приталенном платье. Многие люди думают, что кто-то с большим размером не может носить подобное, но Фушия показывает, что это возможно и это красиво", – призналась Линн.

[ + – ] Линн Рассел смогла найти в магазине Шелли платье своей мечты Фото: Скриншот видео

Чтобы утихомирить бестактных зевак, владелица магазина решила воззвать к их совести. Она разместила на витрине вывеску со словами "Вы смеетесь или стыдитесь жира? Мы хотели распространить любовь к Фушии, а не жестокость или позор".

[ + – ] "Вы смеетесь или стыдитесь жира?", – гласит таблица Фото: Скриншот видео

Напомним, знаменитая plus-size модель Эшли Грэм поделилась фото, на котором позирует обнаженной, и призвала женщин любить свои килограммы.