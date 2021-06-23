Рlus-size-модель Эшли Грэм снялась голой и призвала женщин любить свои килограммы

По словам Эшли, в жаркую погоду многие женщины, комплексующие по поводу фигуры, терпят дискомфорт, отказываясь от маек, купальников и других вещей, позволяющих чувствовать себя комфортно летом.

33-летняя американская plus-size-модель Эшли Грэм поделилась с 13 миллионами своих подписчиков в Instagram рассуждениями на тему любви к своему телу, опубликовав серию фото неидеальных с точки зрения модной индустрии женских тел, в том числе и свой снимок, где позирует обнаженной.

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"Прекрасна. Конец дискуссии", – гласит подпись на первом снимке из 10.

Фото: A S H L E Y G R A H A M/Instagram

Знаменитость призвала не стесняться своих растяжек, лишних килограммов и прочих недостатков, уверяя, что каждая женщина прекрасна.

Фото: A S H L E Y G R A H A M/Instagram

"Я знаю, что, когда становится теплее, люди стремятся носить меньше одежды и показывать больше тела. Я надеюсь, что эти фотографии, на которых так много красивых тел, помогут вам полюбить кожу, в которой вы живете. Поверьте мне, когда я говорю, что ваше тело прекрасно, я знаю, что легко себя обманывать, что вы недостаточно хороши, недостаточно стройны, сексуальны и безупречны, чтобы носить майку или купальник. Но на улице жарко, и вам тоже. Так что не позволяйте своему разуму мешать вам наслаждаться жизнью в полной мере. И не забывайте говорить себе "Я люблю себя!" каждый день", – написала она.

Отметим, что Эшли неоднократно позировала в чем мать родила. По ее словам, она горда тем, что может быть примером для подражания и доносить женщинам, что лишние килограммы не делают их хуже или людьми второго сорта. Грэм выразила уверенность, что поколение, выросшее в эпоху бодипозитива, будет боее терпимо относиться к тем, чья фигура не кажется им идеальной.

На данный момент вес самой Эшли – 91 кг, однако это не помешало ей стать востребованной моделью, которая рекламирует, в том числе, и нижнее белье. В соцсетях она часто публикует свои снимки без ретуши, демонстрируя целлюлит, растяжки и лишние кило. Однако это не мешает ей быть счастливой женой. Матерью и успешной в своей профессии.