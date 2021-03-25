Модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру без ретуши (фото)

Американка призывает женщин не стесняться лишних килограммов и любить свое тело таким, каким оно есть.

33-летняя модель plus-size Эшли Грэм, недавно отпраздновавшая первый день рождения сына, не перестает пропагандировать бодипозитив и публиковать откровенные снимки на своей странице в Instagram.

Так, недавно она опубликовала несколько фотографий, на которых позирует, стоя в ванной с полотенцем на голове и купальнике песочного цвета. Модель решила обойтись без фоторедактора и продемонстрировала свое настоящее тело, не подтягивая складку на животе и не выравнивая линии. На бедрах Эшли виден целлюлит, а на боках – складки, однако это не мешает ей выглядеть абсолютно довольной своей внешностью.

При росте модели 175 см ее вес никогда не опускался ниже 90 килограммов, но она сумела превратить свою полноту в достоинство и неплохо заработать на этом, снимаясь в рекламе и создавая коллекции нижнего белья, одежды и даже свадебных платьев для женщин в теле. Эшли уверена, что любые недостатки можно скрыть при помощи правильно подобранного наряда, а свое тело нужно принимать и любить таким, как оно есть.

Кстати, в 2016 году Грэм попыталась похудеть, сбросив 10 килограммов, однако ее раскритиковали за такой шаг. По мнению поклонников, если она сбросит вес, то из уникальной пышки превратится в самую заурядную модель, коих тысячи.

Напомним, в прошлом году Эшли поделилась в социальных сетях селфи, на котором она позирует полностью обнаженной. Знаменитость сфотографировала себя в своей ванной комнате и, как она сообщила подписчикам, не стала обрабатывать снимок фильтрами. Так, на публикации видны ее растяжки, оставшиеся после беременности и другие несовершенства ее тела.